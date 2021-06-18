Проверили , как идет строительство моста через Сок

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17 июня в рамках общественного контроля за ходом реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» состоялось выездное заседании комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ с целью ознакомления с выполнением строительно-монтажных работ по реконструкции мостового перехода через реку Сок близ поселка Волжский в Красноярском муниципальном районе.

Контракт на проведение работ по Сокскому мосту был заключен в декабре 2019 года. Работы предполагали строительство нового моста через реку Сок длиной более 306 м и подходов к нему длиной около 2 км, а также реконструкцию существовавшего моста, построенного более 30 лет назад, и подъездных путей к нему. Сегодня уже запущено рабочее движение по новому мосту шириной порядка 12 м (проезжая часть – 7 м), и в настоящее время, как рассказал заместитель директора ООО «Самаратрансстрой» Алексей Зотов, работы сосредоточены на «старом» мосту: здесь уложен слой бетона, идут подготовительные работы по гидроизоляции проезжей части, очередь за укладкой двух слоев асфальтового покрытия на самом мосту и на подходах к нему. По окончании реконструкции транспортные потоки на выезд и въезд из областного центра перераспределят между новым и старым мостами, что позволит организовать 4 полосы для движения автотранспорта и таким образом увеличить пропускную способность моста через Сок фактически в 2 раза.

Завершение строительно-монтажных работ планировалось на осень 2022 года. Но реконструкция изначально велась ускоренными темпами, подрядчик взял на себя обязательство в случае выделения дополнительных средств «перебросить» часть работ с 2021 на 2020 год, и была подготовлена заявка на опережающее финансирование из федерального бюджета. Поскольку Самарская область зарекомендовала себя как один из лидеров в стране по уровню и темпам дорожного строительства, заявка была одобрена. И теперь ввод в эксплуатацию объекта планируется в текущем году, причем движение по реконструированному «старому» мосту будет запущено уже в августе. На данный момент общая готовность объекта составляет порядка 70%, – сообщил представитель подрядчика.

«Это замечательная новость, которая обрадует всех жителей Самары, привыкших отдыхать на правом берегу Сока и вынужденных простаивать в выходные дни в пробках по 2-2,5 часа. Теперь люди смогут больше времени проводить на природе, не тратить лишние нервы. Это действительно долгожданный объект, и замечательно, что срок ожидания значительно сокращается», – прокомментировала член Общественной палаты Самарской области Людмила Дурова.

В целом, по мнению членов профильной комиссии палаты, в регионе было принято достаточно интересное, а главное эффективное решение – дополнить существующий мост новым и в результате получить единый значимый и современный инфраструктурный объект.

Общественники поинтересовались, какие материалы используются при проведении работ, как организован быт рабочих. Отдельное внимание члены палаты уделили вопросу, который интересует многих жителей региона: не причиняет ли строительство прямого ущерба окружающей среде, в частности, не попадает ли мусор, образующийся в ходе работ по реконструкции, в реку. Алексей Зотов заверил, что ничего подобного не происходит, не исключив, однако, наличие человеческого фактора, и напомнил, что строительство подобных объектов предполагает выделение средств на компенсацию экологического ущерба: в частности, на закупку и выпуск в среду мальков рыбы. Стоит отметить, что работы по реконструкции мостового перехода через реку Сок предполагают также устройство двух локальных очистных сооружений, в которые будет собираться вода после обильных осадков.

«Было много обращений граждан, жалоб на перегруженность Сокского моста. Совершенно очевидно, что данному объекту требовалась реконструкция, в результате которой увеличилась бы его пропускная способность. Поэтому, как только было принято соответствующее решение, мы взяли объект на общественный контроль. То, что мы видим сегодня, воодушевляет: судя по всему, работа организована хорошо, технологическая карта полностью выполняется», – подчеркнул председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских.