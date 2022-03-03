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Промежуточные итоги реставрации Дом Маштакова в Самаре оценил Александр Хинштейн

3 марта 2022 13:56
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Промежуточные итоги реставрации Дом Маштакова в Самаре оценил Александр Хинштейн

Сегодня на объекте «Дом Маштакова» (улица Самарская, 207 «а») побывал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Он оценил ход работ, прошел по всему внутреннему периметру дома и провел совещание с реставраторами и строителями. 

Сейчас с крыши дома Маштакова сняли одну из двух башенок для того, чтобы оценить состояние деревянных элементов и металлической кровли. Все, что можно сохранить, реставраторы сохраняют. Заново изготавливаются только те элементы, которые либо полностью утрачены, либо уже не могут служить дальше и рассыпаются в руках. В конструктиве сруба уже заменены нижние венцы, по стенам сделаны заплаты, идет работа по настилу полов 1 этажа и перебор подкровельных венцов.  Ранее руководитель проекта реставрации Андрей Бодэ рассказывал, что будет выполнено «раскрытие» потолка на 2 этаже, чтобы стали видны хорошо сохранившиеся чердачные стропила. 

Александр Хинштейн оценил все виды работ, которые проводятся сейчас на особняке и остался доволен. Именно так он и сказал: «Мне радостно». 

«Работы идут под эгидой президентского Фонда культурных инициатив, но мы на этом проекте используем средства разных источников:  часть средств гранта (кстати, хочу подчеркнуть, что это самый большой грант, выделенный для региона – 20 миллионов рублей), далее – региональное финансирование, и часть средств взял на себя городской бюджет. Я полагаю, что средств нам хватит, чтобы в текущем году все работы по реставрации здания завершить.  Я был на объекте перед новым годом. И то, что я вижу сейчас – это «небо и земля». Огромную работу выполнили наши реставраторы. Важно отметить, как мы боялись, что здание начнет «сыпаться». Оно стояло в заброшенном и заколоченном состоянии более 20 лет. Дерево, к сожалению, подвержено гниению, но здесь, как говориться, всё за нас. Вы знаете, что была такая история, когда в сентябре прошлого года дом Маштакова чуть не сгорел. Это произошло ровно за 2 дня до подведения итогов конкурса грантов. Но провидение вмешалось. Бомжи, которые здесь обосновались, оставили непогашенный окурок, загорелся тюфяк, началось задымление. Благодаря вовремя приехавшим пожарным, удалось избежать страшных последствий. Деревянный сухой дом загорелся бы как спичка. Каких-то 20 минут, - и мы уже ничего не смогли бы сделать. Именно тогда я понял, что мы обязательно этот объект сделаем.  И это будет еще одна самарская достопримечательность, которой мы сможем гордиться, - подытожил Александр Хинштейн». 

Первый заместитель Главы г.о.Самара Владимир Василенко сегодня доложил о дате подключения объекта ко всем коммуникациям. «У нас прогнозная цифра – 1 июня, - сказал он. -  Свет, вода, канализация к этому времени будут подведены. В части благоустройства придомовой территории и создания здесь сквера, средства мы также довели до района. Так что все свои обязательства город выполняет». 

Напомним, в 2021 году проект по реставрации дома Маштакова и созданию на его базе культурного пространства - галереи «Заварка» победил в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Инициаторами проекта стали Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн при поддержке Правительства Самарской области и Администрации г.о.Самара.  Работе на объекте начались в октябре 2021 года.   

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