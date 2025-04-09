Прокуратура Самары контролирует приведение улично-дорожной сети города в нормативное состояние

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Прокуратура города Самары с привлечением прокуратур районов систематически проводит проверки в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и содержания автомобильных дорог городского округа.

В 2024 году и истекшем периоде 2025 года в этой сфере выявлено почти 3000 нарушений закона, в суды предъявлено 280 исковых заявлений о понуждении органов власти провести ремонт улично-дорожной сети (600 улиц).

По иску прокурора города Самары суд обязал министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области устранить дефекты дорожного покрытия в виде колеи на участках дорог Московского, Красноглинского, Волжского шоссе.

Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключен контракт на ремонт дорог, решение суда исполняется.

По искам прокуроров районов и города Самары администрацией г.о. Самара в настоящее время исполняется 207 решений судов, на ремонт дорог в 2025 году предусмотрено финансирование в размере более 2,5 млрд рублей, на содержание ­­– ­в размере 1,6 млрд рублей, заключены контракты на указанные цели.

Прокурор города Артем Ярыгин контролирует вопросы достаточности финансирования, заключения и исполнения контрактов, а также фактическое устранение выявленных нарушений закона.