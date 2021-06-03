Продолжается укладка асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Аэродромной в Самаре

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В рамках мероприятий по ремонту объектов улично-дорожной сети в текущем сезоне в Самаре выполняется ремонт ул. Аэродромной. Участок от ул. Мяги до ул. Промышленности будет отремонтирован во всю ширину проезжей части большими «картами» на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Реализация нацпроекта находится на личном контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Большое внимание теме развития дорожной инфраструктуры Глава региона уделил в своем Послании депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона.

«Общая площадь работ составит около 40 тысяч квадратных метров. Подрядная организация продолжает фрезерование проезжей части, а также укладку асфальтобетонного покрытия. На данный момент отфрезеровано 25 тысяч квадратных метров дорожного полотна, преобразились 8 тысяч квадратных метров автодороги – на них уже устроен верхний слой», - рассказал директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халлиулов.

Стоит отметить, что требованием при реализации дорожного нацпроекта являются современные материалы и новейшие технологии. В связи с этим, на дорогах местного значения Самары впервые с этого дорожно-строительного сезона применяется высокопрочная асфальтобетонная смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Специалисты уверены, что это позволит значительно повысить эксплуатационные характеристики дорожного полотна. Гарантия на такое покрытие составляет 5 лет. Для сравнения: смеси, которые укладывали в предыдущие годы при проведении работ по ремонту большими «картами», обеспечивали двухлетний гарантийный срок. Для улицы Аэродромной наличие высокопрочного покрытия проезжей части особенно важно – здесь довольно плотное движение легкового и общественного транспорта. Кроме того, на участке находится объект социальной значимости – «Самарский областной кардиологический диспансер им. В.П.Полякова», на территории которого находится родильный дом, сообщает горадминистрация.

«Вечером, 1 июня, мы начали укладку по улице Аэродромной от улицы Авроры до улицы Мяги, это около 8 тысяч «квадратов». Задействовано более 20 единиц спецтехники, рабочая бригада на участке состоит из 15 человек. Основной ориентир при проведении работ по укладке – благоприятные погодные условия. Поэтому на время осадков и высыхания проезжей части работы переносятся и возобновляются при первой возможности. Объект достаточно сложен – высокая интенсивность движения. Работаем в ночное время, чтобы не влиять на дорожный трафик», - пояснил мастер участка ООО "НПФ "XXI Век" Сергей Алексеев.

Подчеркнем, что при выполнении работ планируется также замена люков инженерных коммуникаций – они будут выставлены в один уровень с покрытием проезжей части.

Сейчас с объемом работ, запланированным в рамках муниципального контракта, подрядчик справился уже на 49%.