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Продлено ограничение движения транспорта по улице Авиационной в Самаре

28 августа 2024 21:32
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В связи с проведением строительных работ – монтажа водоводов.

Продлено ограничение движения транспорта по улице Авиационной в Самаре в связи с проведением строительных работ – монтажа водоводов по улице Авиационной.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением строительных работ (монтажа водоводов) на территории города Самары до 23:59 30 сентября 2024 года продлено ограничение движения транспорта по улице Авиационной, на участке от улицы Клинической до улицы Ново-Урицкой. 

Городской пассажирский транспорт (автобусы маршрута № 52) следует по скорректированной схеме.

 

Теги: Самара

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