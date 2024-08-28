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Продлено ограничение движения транспорта по улице Авиационной в Самаре в связи с проведением строительных работ – монтажа водоводов по улице Авиационной.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением строительных работ (монтажа водоводов) на территории города Самары до 23:59 30 сентября 2024 года продлено ограничение движения транспорта по улице Авиационной, на участке от улицы Клинической до улицы Ново-Урицкой.

Городской пассажирский транспорт (автобусы маршрута № 52) следует по скорректированной схеме.