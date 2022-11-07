После жалобы в соцсетях в Новосемейкино утеплили трубы отопления

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«За что платим ежемесячно? Трубы греют воздух! Утеплить теплотрассу нам третий год обещают», - жители Красноярского района пожаловались в соцсетях на низкое качество отопления.

После сигналов из ЦУР, местные власти восстановили изоляцию на теплотрассе по адресу ул. Новая д. 23, 24.

Каждое третье сообщение, поступившее в систему «Инцидент Менеджмент» в октябре 2022 года, касается качества или отсутствия отопления. Центр управления регионом Самарской области продолжает следить за этой важной темой.

В октябре самое большое количество жалоб на качество отопления в перерасчете на тысячу населения поступило от жителей Отрадного, Сызрани, Новокуйбышевска. Всего же муниципалитеты взяли в работу почти 3 тысячи сообщений на эту тему. Большинство проблем уже нашли решение.