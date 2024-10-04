По иску прокуратуры суд постановил обустроить остановку школьного автобуса в поселке Кондурчинский

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Красноярским районным судом удовлетворены исковые требования прокуратуры о возложении обязанности на администрацию сельского поселения по обустройству автобусной остановки для школьного автобуса в пос. Кондурчинский.

В ходе проведенной проверки по обращению местного жителя установлено, что в пос. Кондурчинский отсутствует разворотная площадка и автобусная остановка для школьного автобуса, что исключает возможность безопасной транспортировки детей в образовательное учреждение.

Прокурор района обратился с исковым заявлением к администрации сельского поселения Красный Яр о признании бездействия незаконным и возложении обязанности обустроить площадку и остановку.

Доводы прокуратуры признаны судом обоснованными, исковое заявление удовлетворено в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило, его исполнение взято на контроль прокуратурой района.