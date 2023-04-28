Памятник Григорию Засекину в Самаре очистили от налета после зимы

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Памятник князю Григорию Засекину очистили от налета после зимнего периода. Сначала монументальное сооружение вручную тщательно протерли тканью, очистили щетками и губками, а затем нанесли специальный состав, содержащий, в том числе, масла и парафин. Это позволяет создать слой, защищающий монумент от новых загрязнений, коррозии и окисления.



Сотрудники муниципального учреждения досконально обрабатывают все детали монумента, считая, что это почти ювелирная работа. Осенью памятник снова осмотрят, оценят его состояние и степень загрязненности. При необходимости его очистят еще раз.

Фото: администрация Самары