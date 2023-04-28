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Памятник Григорию Засекину в Самаре очистили от налета после зимы

28 апреля 2023 17:10
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Сотрудники муниципального учреждения досконально обрабатывают все детали монумента, считая, что это почти ювелирная работа.

Памятник князю Григорию Засекину очистили от налета после зимнего периода. Сначала монументальное сооружение вручную тщательно протерли тканью, очистили щетками и губками, а затем нанесли специальный состав, содержащий, в том числе, масла и парафин. Это позволяет создать слой, защищающий монумент от новых загрязнений, коррозии и окисления. 
 
Сотрудники муниципального учреждения досконально обрабатывают все детали монумента, считая, что это почти ювелирная работа. Осенью памятник снова осмотрят, оценят его состояние и степень загрязненности. При необходимости его очистят еще раз.

 

Фото:   администрация Самары

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