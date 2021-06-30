Общественные территории Октябрьска становятся краше и комфортнее

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В Октябрьске в 2021 году станет на четыре благоустроенные общественные территории больше. Новым видом жителей и гостей города порадуют улица Ленинградская, сквер на этой улице, территория около Дома культуры «Волга» и парк «Поколений». Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Отметим, что «Парк поколений» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в сентябре прошлого года. В настоящее время на этой территории производится монтаж смотровой площадки, устанавливаются бордюры для парковки и входной группы, производится высадка деревьев и кустарников. Парк призван стать местом притяжения жителей города всех возрастов, где они смогут с удовольствием и пользой провести время. Здесь будут обустроены пешеходные дорожки для неспешных прогулок, велосипедные маршруты, спортивные и скейт-площадки для активного отдыха, амфитеатр и сцена для массовых мероприятий и культурного просвещения, детские площадки, красивые арт-объекты, ланч-зона, смотровая башня с винтовой лестницей, откуда будет открываться панорамный вид на окрестности. Пожалуй, центральной композицией парка станет фонтан с ключевым символом «Парка Поколений» – стелой в виде молекулы ДНК.

«Все дизайн-проекты благоустройства общественных территорий города размещены на сайте администрации города. Предварительно проекты выносились на общегородское обсуждение, был организован обмен мнениями и сбор предложений от горожан», – говорит заместитель главы города по архитектуре и строительству Андрей Милюков.

В городе также в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраиваются еще 5 дворов. В каждом свой вид работ. Например, во дворе по ул. Центральная, 8 появилась новая детская площадка. Жители по достоинству оценили новое место, где маленькие дети могут играть под присмотром взрослых. Здесь установлено игровое оборудование: горка, качели, шведская стенка, а также лавочки, урны и ограждение. Сама детская площадка имеет резиновое покрытие. Еще один двор, который может похвастаться новой игровой площадкой – ул. Дзержинского, 25. В остальных дворах перечень работ минимален, это установка скамеек и урн, обустройство внутриквартальных проездов и тротуаров.

Активное участие жители Октябрьска приняли в голосовании за благоустройство общественных пространств в 2022 году, организованное на федеральной платформе 63.gorodsreda.ru. Не остались равнодушными к переменам в городе 6481 человек. Из 5 объектов в число победителей вошли 3, набравшие наибольшее количество голосов. Это территория автостанции по ул.Гая, территория Храма Вознесения Господня и пешеходная зона по ул. 3-го Октября.

В прошлом году благодаря нацпроекту кардинально изменилась центральная площадь Октябрьска. Привлекательность этого места резко возросла. Пешеходную зону выложили брусчаткой, установили скамейки и урны. Теперь общественное пространство украшают газоны, цветники и деревья. Кустарники высажены в виде живой изгороди, по контуру площади установлены светильники. Также здесь появились теневые навесы-перголы, для любителей интеллектуальных игр оборудовали шахматный стол. Особое внимание жителей и гостей города привлекают фонтан и оригинальные качели, расположенные в центре площади. Для проведения массовых мероприятий организовали зону со сценой и модульными скамейками для зрителей. В этом году жители города провели субботник по уборке территории площади.

«В нашем городе появляется все больше благоустроенных общественных территорий, что не может нас, жителей, не радовать. Молодежь города готова участвовать не только в общественных обсуждениях, но и помогать делом, участвовать в благоустройстве территории, в городских субботниках» – говорит представительница молодого поколения Октябрьска Маргарита Переплетчикова.

Напомним, за последние три года в регионе в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» было благоустроено 1024 дворовых и 477 общественных пространств. В Октябрьске с 2018 по 2020 год преобразились 8 общественных и 12 дворовых пространств. В этом году в губернии получат новый облик еще 163 общественных пространства и 307 дворовых территорий. В Самарской области нацпроект реализуется под контролем Губернатора Дмитрия Азарова.