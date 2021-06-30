Общественные территории Октябрьска становятся краше и комфортнее

Я нашел ошибку
Главные новости:
По его словам, рост цен на овощи в России связан с нехваткой производства собственной продукции.
Путин рассчитывает, что новый урожай позволит снизить цены на продукты в стране
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
Самарской области выделено дополнительно 500 млн рублей на ремонт дорог
В Самаре 67 заболевших.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Средства будут выделены Фонду обязательного медицинского страхования Самарской области из Резервного фонда Правительства РФ.
Региону выделено дополнительно более 73 млн рублей на углубленную диспансеризацию переболевших COVID-19
Была произведена незаконная сплошная рубка порядка 600 сырорастущих кленов и вязов.
65-летний житель Хворостянского района организовал незаконную вырубку леса
Молодежь России и Белоруссии готова выступать флагманом в цифровых преобразованиях.
В Совфеде была организована работа секции «Молодежь онлайн: цифровая среда будущего»
 Всего в этом году 69 пациентов доставлены вертолетом в специализированные медучреждения региона.
В июне вертолёт санавиации СО доставил в медучреждения 8 пациентов
Нападающий Иван Сергеев продлил контракт с Крыльями Советов»
Нападающий Иван Сергеев продлил контракт с «Крыльями Советов»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.37
0.19
EUR 86.2
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"На сопках Маньчжурии": открывает фестиваль шествие по Волжскому проспекту
В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции
В Самаре прошел спортивный праздник Госкорпорации Ростех «Ударная десятка»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Общественные территории Октябрьска становятся краше и комфортнее

30 июня 2021 12:33
126
Общественные территории Октябрьска становятся краше и комфортнее

В Октябрьске в 2021 году станет на четыре благоустроенные общественные территории больше. Новым видом жителей и гостей города порадуют улица Ленинградская, сквер на этой улице, территория около Дома культуры «Волга» и парк «Поколений». Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Отметим, что «Парк поколений» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в сентябре прошлого года. В настоящее время на этой территории производится монтаж смотровой площадки, устанавливаются бордюры для парковки и входной группы, производится высадка деревьев и кустарников. Парк призван стать местом притяжения жителей города всех возрастов, где они смогут с удовольствием и пользой провести время. Здесь будут обустроены пешеходные дорожки для неспешных прогулок, велосипедные маршруты, спортивные и скейт-площадки для активного отдыха, амфитеатр и сцена для массовых мероприятий и культурного просвещения, детские площадки, красивые арт-объекты, ланч-зона, смотровая башня с винтовой лестницей, откуда будет открываться панорамный вид на окрестности. Пожалуй, центральной композицией парка станет фонтан с ключевым символом «Парка Поколений» – стелой в виде молекулы ДНК.

«Все дизайн-проекты благоустройства общественных территорий города размещены на сайте администрации города. Предварительно проекты выносились на общегородское обсуждение, был организован обмен мнениями и сбор предложений от горожан», – говорит заместитель главы города по архитектуре и строительству Андрей Милюков. 

В городе также в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраиваются еще 5 дворов. В каждом свой вид работ. Например, во дворе по ул. Центральная, 8 появилась новая детская площадка. Жители по достоинству оценили новое место, где маленькие дети могут играть под присмотром взрослых. Здесь установлено игровое оборудование: горка, качели, шведская стенка, а также лавочки, урны и ограждение. Сама детская площадка имеет резиновое покрытие. Еще один двор, который может похвастаться новой игровой площадкой – ул. Дзержинского, 25. В остальных дворах перечень работ минимален, это установка скамеек и урн, обустройство внутриквартальных проездов и тротуаров.

Активное участие жители Октябрьска приняли в голосовании за благоустройство общественных пространств в 2022 году, организованное на федеральной платформе 63.gorodsreda.ru. Не остались равнодушными к переменам в городе 6481 человек. Из 5 объектов в число победителей вошли 3, набравшие наибольшее количество голосов. Это территория автостанции по ул.Гая, территория Храма Вознесения Господня и пешеходная зона по ул. 3-го Октября. 

В прошлом году благодаря нацпроекту кардинально изменилась центральная площадь Октябрьска. Привлекательность этого места резко возросла. Пешеходную зону выложили брусчаткой, установили скамейки и урны. Теперь общественное пространство украшают газоны, цветники и деревья. Кустарники высажены в виде живой изгороди, по контуру площади установлены светильники. Также здесь появились теневые навесы-перголы, для любителей интеллектуальных игр оборудовали шахматный стол. Особое внимание жителей и гостей города привлекают фонтан и оригинальные качели, расположенные в центре площади. Для проведения массовых мероприятий организовали зону со сценой и модульными скамейками для зрителей. В этом году жители города провели субботник по уборке территории площади.  

«В нашем городе появляется все больше благоустроенных общественных территорий, что не может нас, жителей, не радовать. Молодежь города готова участвовать не только в общественных обсуждениях, но и помогать делом, участвовать в благоустройстве территории, в городских субботниках» – говорит представительница молодого поколения Октябрьска Маргарита Переплетчикова.

Напомним, за последние три года в регионе в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» было благоустроено 1024 дворовых и 477 общественных пространств. В Октябрьске с 2018 по 2020 год преобразились 8 общественных и 12 дворовых пространств. В этом году в губернии получат новый облик еще 163 общественных пространства и 307 дворовых территорий. В Самарской области нацпроект реализуется под контролем Губернатора Дмитрия Азарова.

Теги: жилье и городская среда нацпроект Октябрьск формирование комфортной среды

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарские гребцы получили новые современные лодки
30 июня 2021, 11:45
Самарские гребцы получили новые современные лодки
Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни»/ Спорт
185
Нацпроект «Жилье и городская среда» уже хорошо известен населению, и каждый видит позитивные изменения, которые происходят на общественных пространствах и во дворах городов и сел.
25 июня 2021, 14:20
Заметно преобразились общественные территории в Исаклинском районе
Нацпроект «Жилье и городская среда» уже хорошо известен населению, и каждый видит позитивные изменения, которые происходят на общественных пространствах... Благоустройство
373
В Самарской области продолжается работа по повышению эффективности службы занятости
24 июня 2021, 13:45
В Самарской области продолжается работа по повышению эффективности службы занятости
Завершение полного цикла работ в здании центра занятости запланировано на четвертый квартал 2021 года. Общество
421

В центре внимания
Изменены сроки проведения и формат Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году
30 июня 2021  11:28
Изменены сроки проведения и формат Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году
167
Союз работодателей Самарской области поддержал массовую вакцинацию на предприятиях
30 июня 2021  10:13
Союз работодателей Самарской области поддержал массовую вакцинацию на предприятиях
236
Дмитрий Азаров дал старт надвижке Волжского моста.
29 июня 2021  15:00
Строительство моста через Волгу в Самарской области идет ускоренными темпами
510
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
29 июня 2021  11:54
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
882
Павел Покровский:
29 июня 2021  10:33
Павел Покровский: "Мы обеспечим легитимность выборов этого года"
341
Весь список