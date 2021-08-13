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В рамках акции «Живая история Самарской губернии» в Октябрьске прошел экологический субботник на территории объекта культурного наследия «Место переправы В.И.Ленина и М.Т. Елизарова летом 1892 года через реку Волга у поселка Батраки по дороге в деревню Бестужевка».

Это интересный исторический факт из самарского периода жизни молодого, талантливого юриста Владимира Ульянова.

История с переправой Владимира Ленина вылилась в дело в его юридической практике. Местный купец Арефьев арендовал в Батраках переправу через Волгу и не разрешал другим перевозить пассажиров. Владимир Ульянов, зная о безобразиях Арефьева, решил переправиться на первой попавшейся лодке.

Однако все произошло так, как говорил лодочник: не успели они доплыть и до середины реки, как матросы с подоспевшего пароходика баграми подтянули парусное суденышко, и пассажиры были доставлены обратно на берег. По возвращении в Самару Ульянов, служивший помощником присяжного поверенного, подал жалобу на самодура земскому начальнику 2-го участка Сызранского уезда. Ни ухищрения адвоката, ни показания свидетелей купца не помешали Владимиру Ульянову доказать преступление, и деяния Арефьева получили достойную оценку в приговоре. По «Уставу о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» «за нанесение обиды действием без всякого повода со стороны обиженного» виновные подвергаются аресту «не свыше одного месяца». Суд приговорил Арефьева к 30 суткам.

В субботнике на переправе приняли участие представители министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, администрации городского округа Октябрьск, представители общественных советов, волонтеры и просто неравнодушные граждане.

«Любая экологическая акция говорит о том, что в нашем регионе живут неравнодушные люди. Здесь собрались и люди старшего возраста, и молодежь. Они озабочены состоянием своего города, каждый старается внести свою лепту. Октябрьск – красивый город, здесь много зелени, но есть места, где нужно навести порядок. Жители с большим желанием и воодушевлением занимаются этой работой», - отметил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов.

Переправа – это единственный в Октябрьске объект культурного наследия, он интересен как жителям , так и гостям города.

Экоактивистка Людмила Юрьева, несмотря на преклонный возраст регулярно участвует в экологических субботниках. Она рассказала, что наводит чистоту в Октябрьске ради внуков, чтобы они жили в чистом и уютном городе.

В заключении мероприятия Александр Ларионов вручил благодарственное письмо коллективу октябрьской службы благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания.

В Самарской области активно реализуются мероприятия в рамках федеральной составляющей «Чистая страна» национального проекта «Экология», инициированного Владимиром Путиным.

Здоровая природа — значит, здоровые люди. В этом заключается Стратегия лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области.

Фото: пресс-служба облправительства