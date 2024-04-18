Я нашел ошибку
Главные новости:
За сутки освободились от воды 27 приусадебных участков и 31 жилой дом. 
МЧС СО: о паводковой обстановке на 18 апреля
Особый акцент будет сделан на продвижении региона в рамках Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года.
ОАО «РЖД» заключило соглашение с Самарской областью о взаимодействии и сотрудничестве в сфере туризма
Это один из трех объектов улично-дорожной сети города, которые в текущем году приведут в порядок комплексно – от фасада до фасада.
На улице Куйбышева в Самаре начался комплексный ремонт
93% рекламных конструкций уже очищены и покрашены.
В Самаре приводят в порядок рекламные конструкции
Выступления ансамбля «Ляйсан» вносят значительный вклад в популяризацию башкирской национальной культуры в Самарской области.
В Самаре состоится юбилейный концерт башкирского народного ансамбля танца «Ляйсан»
Больше 45 тысяч абонентов получат уведомления о том, что необходимо внести платёж.
«РКС-Самара» рекомендуют «вымести» все долги со своих квитанций до отключения услуг
В 2023 году диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли свыше 1,8 млн жителей региона.
Армен Бенян: «Диспансеризация – это вклад в будущее»
В ходе дискуссий были рассмотрены ключевые вопросы развития туристической отрасли в регионах ПФО, новых ж/д маршрутов, сотрудничества перевозчиков, туроператоров и региональных властей, меры поддержки главной отрасли гостеприимства.
Железнодорожная конференция «PRO//Движение. Туризм» прошла 18 апреля в Тольятти
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.32
0.25
EUR 100.28
0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Железнодорожная конференция «PRO//Движение. Туризм» прошла 18 апреля в Тольятти
В Самаре стартует «ЗИМфест. Наследие модернизма»: первые открытые экскурсии пройдут сегодня
Студенты Самарской области показали своё творчество всему региону
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

На улице Куйбышева в Самаре начался комплексный ремонт

18 апреля 2024 15:26
89
Это один из трех объектов улично-дорожной сети города, которые в текущем году приведут в порядок комплексно – от фасада до фасада.

На улице Куйбышева начался первый этап ремонта в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это один из трех объектов улично-дорожной сети города, которые в текущем году приведут в порядок комплексно – от фасада до фасада. На средства нацпроекта ремонтом охвачен участок в границах улиц Венцека и Вилоновской. Его протяженность составляет 1,1 км.

В настоящее время рабочие подрядной организации занимаются демонтажными работами – идет разборка старого покрытия тротуаров.

При комплексном ремонте благоустраивают тротуары, проезжую часть, газоны, монтируют новый бортовой камень, ограждения. Помимо этого, меняют люки смотровых колодцев и решетки дождеприемников – на улице Куйбышева, как и на других объектах, их поднимут на проектные высотные отметки (вровень с новым покрытием автодороги и пешеходной зоны). Крышки смотровых колодцев сделают антивандальными (с запорной арматурой, для предотвращения краж), антишумовыми (с прорезиненной вставкой). На тротуарах у каждого водостока зданий обустроят отводные лотки, которые не будут мешать пешеходам. Благодаря лоткам, дождевая и талая вода будет уходить на проезжую часть в систему ливневой канализации. На каждом перекрестке и возле остановок общественного транспорта заменят урны. Причем планируется, что и урны, и пешеходные ограждения, которые заменят на чугунные, будут черного цвета, как и ранее установленные фонари. Специалисты стараются придерживаться единого стилистического решения.

А вопросы, касающиеся озеленения, уже согласованы.

«При ремонте тротуаров старые аварийные деревья приходится сносить. В районных администрациях получены порубочные билеты. Но по результатам обследования территории определены и жизнеспособные насаждения – порядка 40 деревьев. Это каштаны и липы. Такие деревья будут бережно выкапываться, а затем пересаживаться на другие улицы, например, на Чапаевскую и Садовую. То есть все здоровые деревья сохраним, сменим лишь их дислокацию. А на улице Куйбышева впоследствии будет выполнено компенсационное озеленение. Летом делать это нельзя, приживаемость будет крайне низкой. А осенью 2024 года предстоит высадить 94 липы высотой 4-5 метров. Это будут штамбовые растения, с красивой сформированной кроной. Поскольку в каком-либо одном питомнике такого количества деревьев нет, они будут доставлены из разных питомников страны. Ямы под саженцы подготовим заранее, укрепим их специальными ящиками. Аккуратно «подойдем» к ямам плиткой. Также установим металлические приствольные решетки. Новых деревьев на улице Куйбышева будет не меньше, чем это было «заложено» изначально. Здесь много пустых рабаток, откуда когда-то аварийные деревья уже были удалены. Все это восполним, – заверил Сергей Панфёров. – Кроме того, высадим более 3 тысяч кустов кизильника».

В процессе ремонтных работ, запланированных по нацпроекту, горожан будут регулярно информировать о следующих этапах преображения улицы Куйбышева.

Основные работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будут завершены до конца лета 2024 года.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
с 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
18 апреля 2024  12:29
С 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
245
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
18 апреля 2024  12:17
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
170
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
18 апреля 2024  10:04
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
198
В Самаре газовиков обязали пересмотреть цены на обслуживание оборудования
18 апреля 2024  09:42
В Самаре газовиков обязали пересмотреть цены на обслуживание оборудования
356
Государственным и муниципальным органам, индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в Самарской области, осуществляющим обработку персональных данных, нужно предоставить уведомление в Роскомнадзор
17 апреля 2024  13:46
Государственным и муниципальным органам, индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в Самарской области, осуществляющим обработку персональных данных, нужно предоставить уведомление в Роскомнадзор
1238
Весь список