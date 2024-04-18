На улице Куйбышева в Самаре начался комплексный ремонт

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На улице Куйбышева начался первый этап ремонта в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это один из трех объектов улично-дорожной сети города, которые в текущем году приведут в порядок комплексно – от фасада до фасада. На средства нацпроекта ремонтом охвачен участок в границах улиц Венцека и Вилоновской. Его протяженность составляет 1,1 км.

В настоящее время рабочие подрядной организации занимаются демонтажными работами – идет разборка старого покрытия тротуаров.

При комплексном ремонте благоустраивают тротуары, проезжую часть, газоны, монтируют новый бортовой камень, ограждения. Помимо этого, меняют люки смотровых колодцев и решетки дождеприемников – на улице Куйбышева, как и на других объектах, их поднимут на проектные высотные отметки (вровень с новым покрытием автодороги и пешеходной зоны). Крышки смотровых колодцев сделают антивандальными (с запорной арматурой, для предотвращения краж), антишумовыми (с прорезиненной вставкой). На тротуарах у каждого водостока зданий обустроят отводные лотки, которые не будут мешать пешеходам. Благодаря лоткам, дождевая и талая вода будет уходить на проезжую часть в систему ливневой канализации. На каждом перекрестке и возле остановок общественного транспорта заменят урны. Причем планируется, что и урны, и пешеходные ограждения, которые заменят на чугунные, будут черного цвета, как и ранее установленные фонари. Специалисты стараются придерживаться единого стилистического решения.

А вопросы, касающиеся озеленения, уже согласованы.

«При ремонте тротуаров старые аварийные деревья приходится сносить. В районных администрациях получены порубочные билеты. Но по результатам обследования территории определены и жизнеспособные насаждения – порядка 40 деревьев. Это каштаны и липы. Такие деревья будут бережно выкапываться, а затем пересаживаться на другие улицы, например, на Чапаевскую и Садовую. То есть все здоровые деревья сохраним, сменим лишь их дислокацию. А на улице Куйбышева впоследствии будет выполнено компенсационное озеленение. Летом делать это нельзя, приживаемость будет крайне низкой. А осенью 2024 года предстоит высадить 94 липы высотой 4-5 метров. Это будут штамбовые растения, с красивой сформированной кроной. Поскольку в каком-либо одном питомнике такого количества деревьев нет, они будут доставлены из разных питомников страны. Ямы под саженцы подготовим заранее, укрепим их специальными ящиками. Аккуратно «подойдем» к ямам плиткой. Также установим металлические приствольные решетки. Новых деревьев на улице Куйбышева будет не меньше, чем это было «заложено» изначально. Здесь много пустых рабаток, откуда когда-то аварийные деревья уже были удалены. Все это восполним, – заверил Сергей Панфёров. – Кроме того, высадим более 3 тысяч кустов кизильника».

В процессе ремонтных работ, запланированных по нацпроекту, горожан будут регулярно информировать о следующих этапах преображения улицы Куйбышева.

Основные работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будут завершены до конца лета 2024 года.

Фото: администрация Самары