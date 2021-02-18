На пересечении Заводского шоссе и улицы Товарной в Самаре в этом году заработает светофор

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В Самаре решили обезопасить еще один аварийный перекресток - на пересечении Заводского шоссе и улицы Товарной.

Горожане уже давно жалуются на данный участок дороги. Здесь часто происходят ДТП.

В департаменте городского хозяйства и экологии рассказали, что на пересечении Зубчаниновского шоссе и улицы Товарной необходимо обустроить островки безопасности. "Регулировщиков" включат после завершения этих работ, передает sova.info.

Ориентировочный срок - 3-й квартал 2021 года.

Фото: pixabay