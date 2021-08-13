Нанесение разметки стартовало на недавно обновленной улице Промышленности в Самаре

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В Самаре на автомобильных дорогах местного значения подрядные организации продолжают нанесение разметки. В текущем строительном сезоне предусмотрено нанесение разметки общей площадью порядка 106 тыс. квадратных метров более чем на 170 участков улично-дорожной сети.

В ночь на 13 августа нанесение разметки стартовало на недавно обновленной улице Промышленности. Проезжая часть была отремонтирована большими «картами» (свыше 100 п. м.) на участке от дома №1 по улице Промышленности до дома №165 по улице Гагарина на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В текущем сезоне в городе наносят разметку двумя видами материалов – термполастиком и холодным двукомпонентым пластиком. С помощью термопластика дорожные службы наносят продольную разметку (к ней относятся осевые и разделительные линии) и поперечную разметку («зебру» и стоп-линии). Поперечная разметка, такая как «Дети», «Фотофиксация», стрелки, регламентирующие направления движения по полосам, и разметка в зоне остановок общественного транспорта наносится с использованием холодного пластика.

Выбор таких материалов не случаен - разметка, нанесенная с их помощью, гораздо более износостойка. Гарантийный срок службы составляет один год, вплоть до следующего сезона.

Работы по нанесению разметки на улице Промышленности завершатся уже к началу следующей недели. Затем следует проверка на соответствие ГОСТам - сделают срез разметки, замерят толщину и ровность полосы.

Фото: администрация СО