Накануне 9 мая 120 молодых деревьев украсили Парк Победы в Кинеле

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Саженцы молодых лип и серебристых тополей посадили самарские единороссы в рамках акции «Сад Победы».

В Кинеле для высадки основной части молодых саженцев выбрали символичное место – Парк Победы. Здесь расположен мемориальный комплекс, пилоны с именами земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также музей военной техники под открытым небом. Именно сюда в дни памятных дат приходят жители городского округа для того, чтобы возложить цветы и почтить память о героях-освободителях.

Депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин вместе с секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Светланой Жигановой и депутатом кинельской гордумы Александром Молодцовым присоединились к посадке молодых деревьев в знаковом для города месте.

Кинельский Парк Победы за последние годы значительно преобразился, а высаженные деревья еще больше украсят его, считает руководитель фракции «Единой России» Александр Живайкин.

В этом году акция «Сад памяти» в Кинеле стала более масштабной. Активное участие в озеленении парка приняли «молодогвардейцы», «Волонтеры Победы», представители добровольческих отрядов «Позитив» школы № 11 и «Добрые сердца» школы № 7, а также активисты Дома молодежных организаций «Альянс молодых».

Еще одной территорией, которую украсят серебристые тополя, станет Детский парк города. Там посадочные работы пройдут в канун 9 мая.

Всего в рамках акции «Сад памяти» на территории городского округа будет высажено более 200 саженцев.

Напомним, что в преддверии Дня Победы масштабная акция «Сад Памяти» проходит во всех уголках нашей страны второй год подряд. Ее главная цель - укрепить единство россиян путем вовлечения в социально значимый проект по высаживанию деревьев памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. В ходе акции по всей территории России планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы войны.