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На завершение реконструкции Заводского шоссе в Самаре не нашлось денег

19 мая 2022 13:22
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На завершение реконструкции Заводского шоссе в Самаре не нашлось дене

Ситуация с завершением реконструкции Заводского шоссе критическая. И связано это с отсутствием денег. Такую информацию глава департамента градостроительства Сергей Шанов озвучил на заседании профильного комитета гордумы в четверг, 19 мая.

Срок завершения реконструкции несколько раз переносили. Причина — обнаружение кабельных линий на месте прокладки дороги, которые не были учтены в проекте.

— Потребовалась корректировка проекта. Проведение госэкспертизы. Завершить эту работу подрядчику удалось только в 2021 году, — сказал Сергей Шанов.

По его словам, сейчас проезд по Заводскому шоссе обеспечен. Осталось доделать полосу на участке дороги протяженностью 900 метров. Но возникли проблемы с деньгами.

— Сейчас подрядчик делает тротуары. После 20 мая планирует выйти на обозначенный участок дороги. Но сейчас объект не обеспечен финансами. Подрядчик вложил 120 млн рублей. Готов предоставить акты выполненных работ на 50 миллионов рублей. Но оплатить мы их не сможем. Ситуация критическая. Мы направляли обращения, предложения в региональное правительство, Минтранс, но финансирование пока не получили, — сообщил глава депстроя.

Пока подрядчик не уходит с объекта. Но при отсутствии денег, как объяснил Сергей Шанов, город должен расторгнуть контракт с компанией. Она в этом случае, скорее всего, подаст в суд, чтобы вернуть вложенные деньги.

— А дорогу при этом даже обслуживать никто не сможет, так как она не введена в эксплуатацию. Сейчас это делает подрядчик реконструкции, добавил чиновник.

Реконструкция Заводского шоссе от Авроры до XXII Партсъезда началась в 2019 году и стала настоящей головной болью для автомобилистов и расположенных там предприятий, так как дорога на год фактически превратилась в строительную площадку.

Завершить работы планировали до 30 ноября 2020 года. Но сотрудники подрядной организации не уложились в срок. Помешали этому несколько обстоятельств. В частности, возникли проблемы из-за электрических кабелей, которые были обнаружены на участке от улицы Профильной до проезда Мальцева. Там построили три полосы из четырех запланированных. А чтобы доделать участок, потребовалась корректировка проекта.

Сроки завершения реконструкции несколько раз переносили. Последний раз называли декабрь 2021 года. Но потребовалось дополнительное время, пишет 63.ру.

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