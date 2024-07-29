На Южном проезде в Самаре к началу текущей недели уложено порядка 3 тысяч квадратных метров нового покрытия

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В этом году один из дорожных объектов, которым были очень недовольны жители Самары, приводят в нормативное состояние: Южный проезд обновляют от улицы Авроры до Измайловского переулка.

Здесь устраивают новое дорожное полотно на тех отрезках дороги, где ранее было асфальтовое покрытие с многочисленными дефектами. Отфрезеровали верхний слой, привели в порядок смотровые колодцы, организовали укладку асфальтобетона.

К началу текущей недели автодорогу обновили на совокупной площади порядка 3 тысяч кв. м, работы продолжаются.

На Южном проезде пока есть совсем непригодные для эксплуатации участки, в том числе не имевшие твердого покрытия.

На грунтовых участках дороги, как и на многочисленных локациях с разрушениями твердого покрытия, где предусмотрено укрепление ослабленного конструктива, разрабатывается грунт, устраивается основание - конструкцию из песчаной и щебеночной «подушек», которые тщательно уплотняются. Поверх них укладывается замыкающий слой основания из крупнозернистого асфальтобетона.

Финишный слой будет с еще более высокими прочностными характеристиками. С данной задачей хорошо справляется щебеночно-мастичный асфальтобетон последнего поколения, например, смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем.

На локациях, где до ремонта наблюдались наибольшие разрушения, общая толщина всех слоев в результате их замены составит 53 см. Как поясняет подрядчик, с учетом трафика этого вполне достаточно.

В соответствии с муниципальным контрактом подрядчику необходимо справиться с ремонтом Южного проезда до конца этого лета.

Планируется, что совокупная ширина проезжей части составит 6,5 м Помимо этого, есть необходимость в обустройстве обочин (там, где это технически возможно, – по 0,5 м).

Фото: администрация Самары