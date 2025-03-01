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На улице Венцека в Самаре завершают монтаж теплосетевого трубопровода

1 марта 2025 19:33
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В районе дома № 55 по улице Венцека ведется аварийно-восстановительный ремонт участка теплотрассы.

В районе дома № 55 по улице Венцека ведется аварийно-восстановительный ремонт участка теплотрассы. От данной теплотрассы «запитаны» 4 здания, в том числе купеческий особняк, переданный Самарскому областному художественному музею. Отсюда и пришел сигнал о том, что из грунта в здание проникает водяной пар.

Это потребовало временно ограничить движение транспорта и скорректировать маршруты автобусов №№ 3, 5д, 11, 48д, 53. 

«В целях минимизации неудобств для горожан ограничивать движение от перекрестка до перекрестка не стали, перекрытие удалось локализовать в районе дома № 55 по улице Венцека – теплоэнергетики заняли всего около 30 метров дороги. Значительного влияния на организацию движения ремонт теплотрассы не оказал, обращений горожан по этому поводу не поступало. Дорожная ситуация стабильная, пробок нет. Кроме автобусов, которые следуют в объезд, других видов городского пассажирского транспорта здесь сейчас нет, трамваи не ходят в связи со строительством новой станции метрополитена», – рассказал заместитель главы Самары Сергей Маркин. 


На аварийном участке были демонтированы рельсошпальная решетка трамвайных путей, произведены земляные работы, удален фрагмент старого трубопровода диаметром 100 мм, на которым обнаружен дефект.

«Сейчас завершаем монтаж нового участка стальных труб, защищенных гильзой. Заменили свыше 40 метров трубопровода, присоединили трубы к тепловой камере. Таким образом, в кратчайший срок мы вышли на финишную стадию работ – переключение потребителей на основной трубопровод, по постоянной схеме. Переключение организовано с «времянки», по которой во время ремонта отопление подавалось в близлежащие здания. Температура теплоносителя была сохранена. Все виды работ выполняются с минимальными неудобствами для горожан», – сообщил заместитель главного инженера по эксплуатации «Предприятия тепловых сетей» филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Максим Батурин.

Вчера специалисты приступили к работам по гидроизоляции. Затем объект передадут для восстановительного благоустройства. Рабочие произведут обратную засыпку – вся «подушка» из песка и щебня будет сделана в строгом соответствии с технологией. Далее в трамвайном межпутье устроят покрытие из литой смеси. Для открытия автомобильного движения проезжую часть с учетом погодных условий восстановят по временной схеме, а по постоянной – с приходом постоянных среднесуточных положительных температур. Тогда же МП «Трамвайно-троллейбусное управление» заново уложит новую рельсошпальную решетку.  Как поясняют специалисты, если смонтировать клети сразу же после завершения ремонта и временного благоустройства теплотрассы, могут возникнуть просадки, в этом случае участок трамвайных путей пришлось бы переделывать. Пока же он выведен из эксплуатации, но будет своевременно подготовлен к открытию трамвайного движения по согласованию с профильными региональными министерствами и генеральным подрядчиком, который ведет строительство станции метро «Театральная». 

Рельсы и шпалы на участке будут новыми. Опоры и контактную сеть восстанавливать не требуется, эти элементы инфраструктуры не попали в периметр территории, задействованной при ремонте теплосети.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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