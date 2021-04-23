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На улице Ташкентской в Самаре  ликвидируют несанкционированные свалки

23 апреля 2021 15:01
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Организована очистка участков после того, как были демонтированы нелегальные объекты - гаражи, сараи.

Помимо традиционных работ в рамках месячника по благоустройству по уборке мусора, покраске урн, ограждений, скамеек, очистки незаконных рекламных объявлений, внутригородские районы проводят работы по ликвидации несанкционированных свалок.

Организована очистка участков после того, как были демонтированы нелегальные объекты - гаражи, сараи.

В Кировском районе сегодня стартовала уборка такой территории возле дома № 173 по улице Ташкентской. Подрядчик планирует в течение дня вывезти на полигон порядка 200 тонн мусора. Машина Ожидается, что до конца весеннего периода работы на данном участке будут завершены.

«В работе сегодня задействовано 2 единицы спецтехники – трактор и крупнотоннажная машина для вывоза мусора, а также персонал в количестве 6 человек», - прокомментировал начальник участка подрядной организации Павел Шиманков.

За домом №173 по улице Ташкентской, на ул. Бронной, располагается порядка 3 500 незаконных гаражей. В преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018 году здесь было демонтировано 1 200 гаражей, а в 2020 году – около 200. Районная администрация продолжает планомерную работу в этом направлении.

 

Фото: горадминистрация Самары

Теги: благоустройство свалки уборка

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