На улице Солнечной в Самаре идет отбор проб нового асфальтобетонного покрытия проезжей части

74

До конца августа в Самаре планируется завершить масштабную ремонтную кампанию-2023 в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 42 объекта улично-дорожной сети общей протяженностью 42,7 км приведут в нормативное состояние. Это направление деятельности одно из приоритетных. Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым уделяется повышенное внимание качеству работ и развитию дорожной инфраструктуры.

Контроль качества, объемов произведенных работ, а также соблюдение сроков, обозначенных муниципальными контрактами, – одна из актуальных задач и курирующего ведомства, а также подрядчиков.

Так, 1 августа в присутствии представителей подрядной организации сотрудниками МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство», в том числе специалистами дорожной лаборатории МБУ, был организован отбор проб нового покрытия проезжей части улицы Солнечной. Ранее на участке, на площади порядка 19 тысяч кв. м, выполнили укладку асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Керны допустимо отбирать уже через 1-1,5 суток после устройства нового покрытия. Специалисты также поясняют, что в соответствии с нормативными документами отбор кернов выполняется в количестве не менее 1 штуки, но не более 3 штук на каждые 3 тысячи кв. м, то есть акцент – на площадь устроенного покрытия (а не на протяженность того или иного участка), а также учитывается ширина покрытия проезжей части.

«Следим за нормативами и соблюдением технологии. В частности, коронка алмазного бурения обязательно должна омываться водой. При отборе кернов углубляемся на толщину асфальтобетонного покрытия – до щебня. Чтобы проверить работу подрядчика на соответствие требованиям ГОСТа, проведем испытание образцов. К настоящему времени нареканий нет», – сообщил заместитель начальника лаборатории МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Константин Григорьев.

Сегодня керненоотборочная машина работала в районе перекрестка с улицей Шверника.

«Для испытаний в лабораторных условиях и отбираются керны, заполняется акт отбора. Затем исследуют физико-механические свойства, – рассказал начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов. – Чтобы оценить уплотнение асфальтобетонной смеси, проверяют остаточную пористость. Это основной показатель, который позволяет сделать вывод о способности смеси поглощать влагу. Согласно новому ГОСТу показатель должен быть не менее 2% и не более 6%. Если на том или ином участке асфальт «перекатан» или «не докатан», то считается, что работы выполнены с браком, подрядчик обязан их переделать за свой счет».

Внимание – зерновому составу смеси, содержанию битума, а также содержанию воздушных пустот и объемной плотности образцов. Сотрудники лаборатории также обращают внимание на толщину асфальтобетонного покрытия. Данные показатели свидетельствуют о выполнении подрядчиком работ в соответствии со всеми условиями заключенного контракта. После лабораторного исследования составляют протокол испытаний, в котором указывается соответствие стандартам.

Напомним, что улицу Солнечную в этом дорожно-строительном сезоне обновляют в границах улиц Ново-Вокзальной и XXII Партсъезда. Протяженность участка составляет 1,3 км. Здесь, как и на всех остальных самарских объектах ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», перед укладкой асфальтобетона люки смотровых колодцев и решетки дождеприемников были выставлены на проектную высоту, чтобы они были вровень с новым дорожным полотном и не причиняли неудобств автомобилистам. В ходе работ позаботились о применении новых материалов и современных технологий, что является одним из важнейших условий реализации нацпроекта. Это касается и использования асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на ПБВ – она последнего поколения, и оснащения смотровых люков резиновой вставкой и механическим затвором для минимизации случаев краж крышек, предотвращения шума при проезде через них.

«На участке осталось выполнить работы по укладке нового покрытия на площади порядка 2 тысяч квадратных метров – на съездах, а также в районе пересечения с Пятой просекой, где будет устраиваться дополнительная полоса. С нее будет удобно повернуть на просеку, не создавая пробки по основному ходу дороги», – прокомментировал Владимир Качкан, начальник участка подрядной организации.

Кроме того, отверстия после отбора кернов подрядчик заделает той же асфальтобетонной смесью, которая использовалась при укладке.

Все работы остаются на контроле не только специалистов, но и общественников.

«Взаимодействие с жителями, общественными организациями, депутатским корпусом – важная составляющая. Требуется не только обеспечить качество и соблюсти сроки, отведенные на работы согласно контрактным условиям, но и учесть мнение общественности, минимизировать неудобства в процессе ремонта и сделать тот или иной участок дороги безопасным и более комфортным. Например, полоса уширения, конечно же, повысит пропускную способность автодороги, обеспечит беспрепятственный проезд транспорта», – подчеркнул руководитель Центра управления регионом, член Регионального штаба Регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» Сергей Рыжиков.

Оставшиеся работы на улице Солнечной завершат до конца августа, к новому учебному году. Отметим также, что дорога, являясь одной из основных в микрорайоне «Солнечный», ведет к социальным объектам, в том числе к школам № 139 и № 149, к жилым массивам. В часы пик движение по улице интенсивное, по ней следует и общественный транспорт.