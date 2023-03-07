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На улице Магистральной в Самаре продолжаются вывоз снега, противогололедная обработка и откачка талых вод

7 марта 2023 15:39
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В прошлом году этот дорожный объект был отремонтирован на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Работам в рамках содержания улицы Магистральной, являющейся одной из основных в поселке Зубчаниновка и обеспечивающей подъезд как к социальным и промышленным объектам, так и к областным трассам, уделяется повышенное внимание. В прошлом году этот дорожный объект был отремонтирован на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Покрытие обновили по всей ширине проезжей части в границах улицы Чекистов и Зубчаниновского шоссе.

В целях поддержания этой и других городских дорог в надлежащем состоянии, сохранения обновленных элементов улично-дорожной сети организован непрерывный контроль за своевременностью и качеством уборки. Это особенно важно в межсезонье, когда наблюдается постоянная вариативность температуры наружного воздуха, с частыми переходами через нулевую отметку.

В ночь на 7 марта осуществлялась погрузка и отправка оставшейся части снежных накоплений, собранных в кучи, на площадку временного складирования, находящуюся в районе БТЭЦ. Также участок прометают и вносят противогололедный материал – галит. После того, как он в полной мере подействует, а на это уходит около 2-3 часов, повторяется процедура сметания
 
Специалисты подчеркивают, что эти нюансы важны, чтобы обеспечить функциональность и долговечность автодороги, увеличить срок ее эксплуатации

Всего в минувшую ночную смену на улицах Самары для сезонных работ задействовали 229 машин и 98 дорожных рабочих (для очистки и обработки вручную). Днем 7 марта улично-дорожной сетью, бульварами, набережной, парками, скверами и внутриквартальными территориями занимаются 3 373 уборщика, включая дворников. Для механизированной уборки направлено 272 единицы техники.

За сутки израсходовано 211,8 тонны противогололедных материалов, откачано 406 кубометров воды, вывезено 6 489,6 тонны снега.

 

Фото:   администрация Самары

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