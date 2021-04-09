На улице Ленинской в Самаре начали фрезерование старого асфальтобетонного покрытия

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На улице Ленинской начали фрезерование старого асфальтобетонного покрытия автодороги в районе перекрестка с улицей Чкалова. Таким образом, дан старт продолжению работ по комплексному ремонту, начатому согласно двухлетнему муниципальному контракту в 2020 году. В текущем сезоне обновление необходимо выполнить до дома № 1 в историческом центре. Благоустройство проводится на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», который реализуется по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В настоящее время ремонтом охвачен срединный участок улицы Ленинской. Выполняются те виды работ, которые допустимы при нынешней погоде.

Так, фрезой «снимают» изношенное дорожное полотно. План на текущие сутки – 1 тысяча кв. м. проезжей части; за предыдущие дневную и ночную смены подрядчик справился с таким же объемом работ.

«До конца недели планируем отфрезеровать весь оставшийся участок. Техники задействовано много, работаем активно. Единственная сложность – большое количество припаркованного личного транспорта на обочинах дороги. Поэтому просим автомобилистов на время работ переставлять машины», – пояснил рабочий бригады АО «Куйбышевская Дорожная ПМК» Александр Брусников.

«В дальнейшем на участке устроят 2 слоя дорожного покрытия – выравнивающий и верхний. Как только будет сухо и установятся стабильные среднесуточные температуры воздуха от +10 градусов Цельсия и выше, станет возможной укладка высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем. Дорога будет выдерживать значительные эксплуатационные нагрузки. Несмотря на то, что по ней не следует общественный транспорт, движение все равно довольно интенсивное, поскольку расположено много жилых домов – как малоэтажной, так и высотной застройки», – рассказал директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.