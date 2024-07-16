На улице Георгия Димитрова в Самаре приступил к ремонту тротуаров

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Работы ведутся от улицы Стара-Загора до Московского шоссе и от Московского шоссе до улицы Молодежной вдоль торгового центра «Орбита».

На участках, где до ремонта не было застоя дождевой воды, высотные отметки тротуаров не изменятся. В некоторых местах решено специально завысить тротуар на 10 см, чтобы после осадков и таяния снега обеспечить водоотвод в газон и предотвратить застой воды.

Также дорожные рабочие обустраивают подходы к остановке общественного транспорта, занимаются монтажом бордюров вдоль тротуаров.

Согласно муниципальному контракту завершить работы необходимо до конца августа. Сейчас общая готовность дорожного объекта составляет около 40%.

Фото: администрация Самары