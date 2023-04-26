На улице Ерошевского в Самаре на этой неделе приступили к ремонтным работам

90

В Самаре продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». На улице Ерошевского к работам от улицы Ново-Садовой до улицы Маломосковской приступили на этой неделе. Сначала организовали фрезерование изношенного слоя автодорожного покрытия.



Автодорогу приведут в нормативное состояние по всей ширине. Также переустановят смотровые колодцы. Всего ремонту большими картами подлежит 1,5 километра улицы. При устройстве нового дорожного полотна будут применять современную смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем.

На всех этапах качество работ контролируют специалисты МБУ "Дорожное хозяйство".

Ориентировочная дата окончания ремонта проезжей части улицы Ерошевского – 9 мая.

Фото: администрация Самары