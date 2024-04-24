На улице Чернореченской в Самаре в рамках профильного нацпроекта предусмотрено устройство дополнительной полосы проезжей части

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После перекладки инженерных коммуникаций специалисты займутся автодорогой: на улице Чернореченской в рамках профильного нацпроекта предусмотрено устройство дополнительной полосы проезжей части

В настоящее время специалисты «Т Плюс», «РКС-Самара», «ССК» и газоснабжения сосредоточили усилия на перекладке своих инженерных коммуникаций. За ходом работ тщательно следят, чтобы в дальнейшем были соблюдены сроки работ и по комплексному ремонту улично-дорожной сети в границах улиц Владимирской и Спортивной (на участке протяженностью 0,82 км), и по обновлению бульвара.

Напомним, что работы предусмотрены в рамках двух национальных проектов, реализуемых по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина: «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда».

Сейчас в штатном режиме идет перекладка двух тепловых сетей, которые расположены поперек улицы Чернореченской. Отдельно ремонтируются два газовых ввода. Также модернизируется система электроснабжения.

Ожидается, что в результате комплексного благоустройства движение на этом участке улицы Чернореченской будет интенсивным. По этой же причине в схему организации дорожного движения, существовавшую до ремонта, внесены коррективы. Планируется уширение автодороги при подъезде к улице Владимирской.

Здесь предусмотрено три полосы. На участке ремонта заменят бортовой камень, уложат высокопрочное асфальтобетонное покрытие. Ориентировочно уже через неделю в тех местах, где нет пересечений с ремонтируемыми сетями, приступят к ремонту тротуаров.