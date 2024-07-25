На улице Александра Матросова в Самаре завершается фрезерование

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К фрезерованию старого слоя покрытия специалисты приступили в конце минувшей недели. Площадь работ составляет более 29 000 кв. м.



В ближайшее время на участке отремонтируют люки колодцев, поднимут их на проектную высоту, заменят разрушенный бортовой камень – 4 260 пгн. м.



Далее запланирована укладка финишного покрытия с использованием смеси ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Перед этим на локациях, где требуется укрепление основания дорожники проведут работы использованием смеси А32НН.



Полного перекрытия автодороги не требуется. Но осложняет работу припаркованный автотранспорт горожан. Поэтому дорожникам приходится дорабатывать кромку отдельно, по мере освобождения от автомобилей.

Фото: пресс-служба правительства СО