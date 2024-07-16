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На участке улицы Чапаевской в Самаре планируется изменить схему организации дорожного движения

16 июля 2024 15:26
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Будет введено одностороннее движение (в направлении «из города»).

Администрация Самары информирует о том, что по улице Чапаевской, на участке от улицы Льва Толстого до улицы Красноармейской, будет введено одностороннее движение (в направлении «из города»).

Цель данной меры – повышение безопасности дорожного движения, оптимизация условий движения (повышение пропускной способности автодороги).

Изменение схемы организации дорожного движения (ОДД) реализуется на основании утвержденного проекта, разработанного департаментом транспорта Самары.

Работы по оснащению участка улично-дорожной сети необходимыми средствами ОДД будут вестись Департаментом городского хозяйства и экологии Самары. Новые знаки появятся на участке ориентировочно в первой декаде августа 2024 года.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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