На средства госпрограммы в Волжском районе благоустраивают парк Победы

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С опережением графика выполнен первый этап благоустройства парка «Победы» в селе Воскресенка Волжского района. Новый облик общественное пространство получило благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области». Обновлена входная группа, приведены в порядок мемориальный комплекс, пешеходная дорожка и ограждения, появилось освещение.

«На благоустройство этого знакового для селян места в 2025 году направлено 2,6 млн рублей, из которых 2 млн рублей – в рамках госпрограммы, еще 600 тыс. рублей – средства местного бюджета. В результате приведены в порядок мемориальный комплекс и плиты с именами погибших в Великой Отечественной войне. Входная зона обрела красивую световую арку, ею лучше всего любоваться в сумерках. И, что важно, мы установили освещение, его раньше здесь вообще не было. Плюс обновили ограждение, установили скамейки и урны», – поделилась Ирина Рустамова, заместитель главы сельского поселения Воскресенка по финансовым вопросам.

Следующим шагом преобразования парка уже в 2026 году станет установка монумента участникам локальных войн, где в том числе будут увековечены имена жителей села погибших героев СВО. Он появится рядом со скульптурой солдата, воздвигнутой в честь сложивших свои головы в годы ВОВ жителей села. Прилегающую к этому памятнику и пока неблагоустроенную «тыльную» сторону парка тоже приведут в порядок.

«В наших планах, инициированных на сходе сельским активом, разделить зону памяти и прогулочную часть. Благоустроенная территория должна быть удобной для наших мам с детьми, старшего поколения и молодежи», – рассказала председатель Собрания представителей сельского поселения Воскресенка Надежда Еременко.

Сметная стоимость предстоящих в 2026 году работ составляет 2,4 млн рублей. Предусмотрели местные власти и третий этап проекта реконструкции парка «Победы». Он рассчитан на 2027–2028 годы.

Повышение качества жизни на селе за счет развития инфраструктуры, создания рабочих мест и цифровизации сельской местности осуществляется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области». Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что заявки, которые уже поданы в рамках госпрограммы, получат поддержку.

Напомним, что в 2025 году в Самарской области на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий» привлечено из федерального бюджета почти 1,3 миллиарда рублей. Средства направлены на создание комфортной инфраструктуры для жителей муниципальных районов.

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.