На сегодняшний день в Самаре выпало 61,1 мм снега, что составляет 130% от нормы

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На сегодняшний день в Самаре выпало 61,1 мм, что составляет 130 % от нормы, высота снежного покрова достигла 54 см. Резкое изменение погодных условий - 22 января в Самаре ожидается сильный снег, а также метель с порывами юго-восточного ветра до 15-20 м/с потребовало мобилизации всех служб благоустройства и коммунальщиков Самары.

«Прогноз об ухудшении погодных условий мы получили еще вчера - и сразу же скорректировали нашу работу. Сейчас все службы, занимающиеся содержанием территорий – в том числе, управляющие компании, службы благоустройства, в чьей зоне ответственности находится улично-дорожная сеть, задействованы по максимуму. Сейчас провел оперативное совещание, с представителями всех подрядных организаций наметили планы работ», - отметил первый заместитель Главы г.о. Самара Владимир Василенко.

Уборка снега в круглосуточном режиме ведется как на внутриквартальных территориях, так и на улично-дорожной сети. Для обеспечения должного состояния проезжих частей, тротуаров и других элементов улично-дорожной сети выполняется целый комплекс мероприятий. Основные - это механизированная расчистка и обработка проезжей части и тротуаров, ручная зачистка на пешеходных переходах и остановках общественного транспорта. Также ведется подметание, формирование снежных валов, которые грузятся и вывозятся на специализированные площадки для складирования снега в режиме нон-стоп. Администрацией постоянно проводится работа по увеличению показателей по вывозу снега, которые озвучил Владимир Василенко еще в начале текущей недели. В снегоуборочную кампанию вовлечена не только собственная спецтехника профильных организаций, но и дополнительные машины промышленных предприятий и дорожно-строительных компаний.

«В настоящий момент мы усилили службы благоустройства техникой. Из недавно закупленного пришло девять погрузчиков, три грейдера и один бульдозер. Уже сегодня они «вышли» на работу. Через несколько дней мы ожидаем еще три маленьких погрузчика, остальная часть должна прийти в середине февраля. Из вот этой партии только 13 машин для летнего содержания, все остальные – для зимней уборки», - добавил вице-мэр.

В части содержания внутриквартальных и придомовых территорий - главы районов лично контролируют ситуацию и координируют работу УК, ТСЖ, ЖСК, своих МБУ, а также дорожных служб благоустройства на вверенных им участках. Отработка таких территорий находится на особом контроле, в первую очередь для свободного проезда машин спецназначения – скорой помощи, пожарной охраны, МЧС или полиции.

Сегодня в день в расчистке территорий города будут задействованы порядка 420 единиц техники, в смену также выйдут около 3, 5 тысяч уборщиков территорий, из которых 2900 приводят в порядок территории, закрепленные за внутригородскими районами.