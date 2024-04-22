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На самарской набережной очищают скульптуры

22 апреля 2024 16:33
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Сегодня первые водные процедуры принимала бронзовая «Купальщица» и другие скульптуры, которые располагаются  на второй очереди  набережной.

Самарскую набережную – одну из самых популярных зон отдыха горожан и гостей региональной столицы – продолжают приводить в порядок в рамках апрельского месячника по благоустройству. Каждое утро, с 06:00, работники муниципального учреждения организуют уборку. В частности, в этот период месячника моют лавочки, пешеходные дорожки, следят за газонами, детскими и спортивными площадками, а также очищают скульптуры.

По информации МАУ «Самарская набережная», всего на рекреационной территории установлено 26 скульптур.

Сегодня первые водные процедуры принимала бронзовая «Купальщица» и другие скульптуры, которые располагаются  на второй очереди  набережной.

Отдельно сотрудники будут заниматься самой большой композицией: памятник основателю города – князю Григорию Засекину планируют очистить в ближайшее время. Учитывая высоту монументального сооружения, задействуют гидроподъемник. Будут использовать щетки, губки, мягкую ткань. Памятник еще и аккуратно натрут специальными средствами на основе масел, чтобы покрытие стало более ярким. Отметим также, что такие ежегодные работы помогают дольше сохранить первозданный вид памятника, защитить его от новых загрязнений, окисления.

Помимо этого, на набережной открывают розарии. А некоторые цветники уже радуют первыми распустившимися тюльпанами, высаженными еще осенью.

Специалисты трудятся по всему городу, чтобы после зимы придать территориям опрятный вид, а также посредством ремонтных работ позаботиться о безопасности. Выполнение первостепенных сезонных задач находится на непрерывном контроле.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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