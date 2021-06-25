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На самарских дорогах продолжается нанесение разметки

25 июня 2021 16:24
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В ночь на 25 июня нанесение разметки стартовало на недавно обновленной улице Аэродромной.

Нанесение линий дорожной разметки общей площадью около 106 тысяч квадратных метров в текущем строительном сезоне предусмотрено более чем на 170 участках улично-дорожной сети.

В ночь на 25 июня нанесение разметки стартовало на недавно обновленной улице Аэродромной. 

«Первый этап работ по нанесению – оценка. Здесь и оценивание ширины проезжей части, и, что немаловажно – соответствие знаков и разметки. На каждый объект рабочая бригада получает техническое задание, а по прибытию на место обязательно проверяет участок – это необходимо для того, чтобы не допустить разночтения. Далее следует предразметка, и только потом – финальное нанесение механизированным или ручным способом. На проезжую часть улицы Аэродромной термопластик наносит спецтехника», – пояснил заместитель директора подрядной организации Сергей Петров.

В этом году при выполнении работ приоритет отдан высокотехнологичным материалам – холодному двухкомпонентному пластику и термопластику. Разметка, выполненная по такой технологии, более долговечна.

Работы проводятся исключительно в ночное время, для того чтобы исключить дополнительную нагрузку на дорожный трафик и не вводить ограничение движения.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: дороги разметка

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