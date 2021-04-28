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На проспекте Масленникова в Самаре укладывают тротуарную плитку

28 апреля 2021 17:38
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Вместо старого асфальтобетона – новое плиточное покрытие пешеходной зоны.

В Самаре началось комплексное обновление проспекта Масленникова от улицы Ново-Садовой до улицы Мичурина. В настоящее время выполняется устройство щебеночного и песчаного оснований тротуаров и непосредственно укладка плитки. Также продолжается установка бортового камня.

«Все работы на проспекте Масленникова идут строго по графику. Ранее было выполнено фрезерование. Плиточное покрытие появится на тротуарах площадью более 5,5 тысячи квадратных метров. Это придаст территории более эстетичный облик, к тому же плитка более удобна в эксплуатации. При необходимости ее можно будет быстро восстановить без изменения внешних характеристик локаций, без привлечения дополнительных денежных средств. Чтобы минимизировать вероятность вскрытий, большое внимание уделяется вопросу синхронизации работ по ремонту дороги и приведению в порядок инженерных коммуникаций. Этот принцип реализуется на каждом объекте. Сначала на него заходят сетевые организации и выполняют перекладку труб. И только после этого ведутся основные виды работ по ремонту дороги», – пояснил директор МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

На участке также предстоит обновление парковок (796,7 кв. м), благоустройство газонов (2 795 кв. м), замена мусорных урн на новые (12 шт.) и, конечно, ремонт проезжей части (почти 13 тысяч кв. м) – выравнивающего и верхнего слоев. Его планируется выполнить с использованием ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем.

Данная марка асфальтобетонной смеси на дорогах местного значения Самары применяется впервые.

«Это новый материал, который предусмотрен при выполнении условий реализации нацпроекта. Новые и новейшие технологии в ходе ремонта автодорог для улучшения их эксплуатационных характеристик обретают первостепенную значимость. Это позволяет повысить устойчивость покрытия и к нагрузкам при интенсивном трафике, как, например, на проспекте Масленникова, и к частым перепадам температур наружного воздуха с переходом через нулевую отметку, что характерно для нашего климата», – добавил представитель курирующего муниципального учреждения.

Комплекс работ на проспекте Масленникова подрядчик обязан завершить до 30 августа. Вместе с тем, ремонтная организация взяла на себя повышенные обязательства и намерена справиться со всеми поставленными задачами с опережением срока.

Теги: проспект Масленникова тротуарная плитка

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