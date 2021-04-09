Я нашел ошибку
Главные новости:
Также в здании библиотеки открылась тематическая выставка «Ю. Гагарин. Звёздный полёт».
В самарской модельной библиотеке школьникам рассказали о космических технологиях
Волнующие вопросы главе региона задали студенты на открытой встрече.
Дмитрий Азаров будет добиваться увеличения бюджетных мест для студентов сызранского филиала СамГТУ
Мужчине оставалось около 100 метров  до дома.
В СО мужчину сбило с ног сильное течение на затопленной паводком плотине и затянуло в промоину   
Ему было 99 лет.
Умер супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский Филип
Подтопление мостов произошло из-за подъема уровня воды в реке Кондурча.
В Красноярском районе подтоплено 2 низководных моста
В настоящее время ремонтом охвачен срединный участок улицы Ленинской. Выполняются те виды работ, которые допустимы при нынешней погоде.
На улице Ленинской в Самаре начали фрезерование старого асфальтобетонного покрытия
Губернатор в день игры поддержал самарцев на трибуне стадиона.
Дмитрий Азаров высоко оценил игру "Крыльев" и подчеркнул, что у волжан есть все шансы достойно выступить в полуфинале
Дорожные работы на главной магистрали Самары идут по графику.
На Московском шоссе восстановят дорожное покрытие на трамвайных путях   
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.17
0.07
EUR 91.78
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарской модельной библиотеке школьникам рассказали о космических технологиях
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова отправляется в большой гастрольный тур
Сегодня в Самаре проходит первый субботник по благоустройству города
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Экология Всё в Дом ЖКХ

На Московском шоссе восстановят дорожное покрытие на трамвайных путях   

9 апреля 2021 17:28
133
Дорожные работы на главной магистрали Самары идут по графику.

В Самаре к утру понедельника, 12 апреля, на Московском шоссе на пересечении с ул. Врубеля в рамках ремонта по нацпроекту БКД восстановят дорожное покрытие на трамвайных путях.

Строительно-монтажные работы начнутся в пятницу, 9 апреля, и будут организованы в ночное время суток с 23:00 до 05:00. Движение в это время будет ограничено поочередно по полосам. В дневное время движение по Московскому шоссе будет осуществляться в обычном режиме, без ограничений.

Подрядная организация обновит трамвайное междупутье с применением литой асфальтобетонной смеси. Технология ремонта покрытий городских дорог литой асфальтобетонной смесью позволяет устранять дефекты в труднодоступных местах и не требует применения спецтехники. Кроме того, дорожное покрытие, отремонтированное с помощью литого асфальтобетона, наиболее долговечно, имеет более высокую плотность, водонепроницаемость, коррозионную устойчивость и меньше подвержено износу.

С понедельника, 12 апреля, планируется приступить к устройству дополнительной полосы движения для поворота направо на проспект Масленникова. Это позволит повысить пропускную способность на данном участке Московского шоссе. Расширение проезжей части будет выполнено по протяженности на 200 метров и в ширину на 3,5 метра. 

К концу апреля подрядная организация должна выполнить ремонт трамвайного междупутья на пересечении Московского шоссе с улицей Ново-Вокзальной. Работы будут осуществляться также в ночное время с ограничением дорожного движения поочередно по полосам.

Таким образом, выполнив подготовительные работы, в мае – июне (с наступлением благоприятных погодных условий) подрядная организация приступит к замене изношенного слоя дорожной одежды по основному ходу Московского шоссе.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Волнующие вопросы главе региона задали студенты на открытой встрече.
9 апреля 2021  19:31
Дмитрий Азаров будет добиваться увеличения бюджетных мест для студентов сызранского филиала СамГТУ
Образование
38
На религиозные праздники в Самаре ограничат движение транспорта
9 апреля 2021  13:10
На религиозные праздники в Самаре ограничат движение транспорта
Транспорт
247
Опубликовано расписание движения судов на маршруте Самара-Рождествено
9 апреля 2021  12:59
Опубликовано расписание движения судов на маршруте Самара-Рождествено
Транспорт
218
В Самарской области на 9 апреля выявлены еще 200 заболевших коронавирусом
9 апреля 2021  12:52
В Самарской области на 9 апреля выявлены еще 200 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
274
Еще 7200 доз вакцины ГамКовидВак поступили в Самарскую область
9 апреля 2021  11:05
Еще 7200 доз вакцины ГамКовидВак поступили в Самарскую область
Здравоохранение
241
Весь список