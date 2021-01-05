На Московском шоссе предлагают сделать выделенные полосы

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РосдорНИИ и Центр экономической инфраструктуры, проведя анализ пассажира-потока в Самаре и Тольятти, сделали несколько предложений по улучшению ситуации с общественным транспортом. Одно из озвученных предложений – обустройство выделенных полос для общественного транспорта на Московском шоссе, передает samarskie-voditeli.ru.

Организация выделенных полос позволит повысить скорость сообщения с 12-14 км/час до 16-20 км час, будет минимизировано влияние дорожных заторов на движение общественного транспорта, рейсы будут выполняться по расписанию. Выделенные полосы рекомендуется обустроить к 2024 году на участке Московского шоссе от проспекта Кирова до Гагарина. Общая протяженность выделенных полос в правых полосах составит 33 км.

Проводить контроль заезда другого транспорта на выделенные полосы предполагается с помощью камер.

Фото: samarskie-voditeli.ru