На комплексное развитие сёл региона в этом году направят почти миллиард рублей  

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В 2021 году в Самарской области в целях реализации мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» запланировано финансирование в размере свыше 950 млн. руб. Это позволит реализовать 160 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, построить 20 домов для предоставления работникам различных сфер занятости по договору найма жилого помещения, предоставить 19 социальных выплат на строительство (приобретение) жилья.

В рамках государственной программы будут завершены работы на объектах капитального строительства: газопровод в поселке Горьковский - поселке Рига Красноярского района протяженностью 11,6 км и водопровод в селе Богатое Богатовского района протяженностью 8,4 км.

Планируется реализация проектов комплексной компактной застройки: 1-й очереди в поселке Светлодольск Сергиевского района, 1 этапа строительства квартала комплексной малоэтажной жилой застройки площадью 35 га в селе Большая Черниговка сельского поселения Большая Черниговка Большечерниговского района, сетей и сооружений инженерного обеспечения для малоэтажной застройки в селе Малая Малышевка Кинельского района.

Кроме того, в 2021 году начинается реализация проекта комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в селе Исаклы и проект комплексного развития села Зуевка Нефтегорского района (капитальный ремонт школы и реконструкция 5 км. водопровода).

Напомним, реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» стартовала в прошлом году, и уже сейчас перемены заметны каждому жителю Самарской области.

В 2020 году в Самарской области было реализовано 665 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, предоставлено 66 социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, завершено строительство 10 жилых домов для 17 семей сельских жителей, введено в эксплуатацию 4,1 км газопроводов и 11,5 км водопроводов. Реализовано 2 проекта комплексного развития сельских территорий: в Сергиевском (капитальный ремонт школы и дома культуры, строительство 5,87 км. сетей водоснабжения и 5,65 км. водоотведения) и Кинельском (строительство многофункциональной спортивной площадки и 1,5 км. канализационного коллектора) районах.

Кроме того, выполнены запланированные на 2020 год работы по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок под компактную жилищную застройку, расположенных в поселке Сургут и поселке Светлодольск Сергиевского района, в селе Большая Черниговка Большечерниговского района и селе Малая Малышевка Кинельского района.

Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал важность реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». «Внимание, которое сегодня есть со стороны Президента страны Владимира Владимировича Путина к жителям села, сельским труженикам во многом предопределят успешное, устойчивое и комплексное развитие сельских территорий и всего агропромышленного комплекса. Уверен, что это внимание будет постоянным со стороны Президента, Правительства РФ, региональной власти», - подчеркнул он.