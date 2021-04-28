На клумбах Самары началась посадка цветов

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В Самаре стартовали работы по созданию цветников – идет посадка в открытый грунт растений, заботливо выращенных в теплицах муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз».

В этом году общая площадь цветников на территориях общего пользования составит 45,6 тысячи кв. м.

Более полутора миллионов корней рассады только однолетних растений до 10 июля планируется высадить в парках, скверах, на набережной, а также вдоль улично-дорожной сети. Кроме того, предусмотрено посадить многолетние корневищные растения, а также тюльпаны – клумбы ими заполнят осенью. А тюльпаны, которые были высажены в 2020 году на площади 2,5 тысячи кв. м, в настоящее время уже набирают цвет и будут радовать горожан в канун Дня Великой Победы.

В первую очередь ведется устройство цветников на знаковых городских объектах:

- в скверах и на других территориях, связанных с космической тематикой и 60-летием первого полета человека в космос;

- на территориях, где будут проходить мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Так, уже начаты работы в районе площади Куйбышева, на Аллее Трудовой Славы.

На пешеходной зоне проспекта Юных Пионеров 6 больших клумб. Заблаговременно выполнены работы по разметке грядок, завезен посадочный материал.

«Для каждой клумбы подготовлено свое дизайнерское решение. Работаем согласно документации. Например, для первого цветника привезли 483 цинерарии, петуний у нас тут 465 штук, тагетес есть лимонный, а есть оранжевый – по 680 штук и этот же вид растений в горшках – это еще 240 штук», – пояснила сотрудница МП «Спецремстройзеленхоз» Наталья Колесникова.

Кроме устройства цветников, по всему городу будут установлены ландшафтные скульптуры. Всего их 79, включая новые. Те, которые уже использовались в предыдущие годы, приведены в порядок, продолжится их размещение. 20 скульптур будут посвящены Великой Победе, еще 17 – космическим достижениям. Заключен контракт на их изготовление.

Фото: администрация Самары