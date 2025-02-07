На фасадах исторических зданий в центре Самары появится подсветка

69

Глава Самары Иван Носков организовал совещание, направленное на обсуждение установки специальной архитектурной подсветки на фасадах объектов культурного наследия.



Среди основных поднятых вопросов стали: перечень памятников архитектуры, которые требуют организации подсветки, а также варианты технологических решений ее реализации.



Во время осмотра самарских памятников Носкову, представителям горадминистрации и руководителю ГИООКН Самарской области показали возможность использования проекторов, как приборов освещения городской среды. Подобная технология позволит без лишних вмешательств в конструктив объекта организовать его подсветку. Кроме того, она поможет оформить фасад и к различным мероприятиям, пишет Сова.