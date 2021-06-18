На четвертом этапе строительства обхода Тольятти приступили к земляным работам

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Четвертый этап – участок трассы протяженностью 10 км, который проходит по территории Ставропольского района, в границах сельских поселений Васильевка и Зеленовка, и завершается на пересечении с автодорогой М-5 «Урал». На нем строители обустроят транспортную развязку типа «неполный клеверный лист», разместят путепроводы, водопропускные трубы, площадки под трансформаторные подстанции и сооружения транспортной безопасности.

На втором и третьем этапах дорожники продолжают устройство земляного полотна и слоев дорожной одежды.

В ходе второго этапа будет построен участок протяженностью 35 км в Ставропольском районе. Здесь дорожники соорудят транспортную развязку на пересечении с автодорогой «Тольятти-Ягодное» и несколько путепроводов.

Мостостроители начали возведение стоек опор путепровода на ПК 583, путепроводе в створе автомобильной дороги «Тольятти-Ягодное» и параллельно продолжают работы еще на шести искусственных объектах. Самым сложным с технической точки зрения станет путепровод через коммуникации действующего промышленного предприятия ПАО «ТОАЗ» и железнодорожные пути.

На пятом этапе, на участке протяженностью 21 км, который начинается транспортной развязкой от М-5 «Урал» и пройдет по территории Сызранского и Шигонского районов Самарской области идут работы по укладке земляного полотна и мероприятия по его гидроизоляции.

Специалисты дорожно-строительной лаборатории подбирают состав асфальтобетонной смеси А32ОТ в соответствии с новыми ГОСТами для верхнего слоя покрытия.