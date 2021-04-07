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Экология Всё в Дом ЖКХ

На бульваре Металлургов и площади Мочалова прошел средник

7 апреля 2021 17:16
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Местные жители вспоминают, еще несколько лет назад здесь была неблагоустроенная территория, где по вечерам собирались маргинальные группы населения.

Местные жители вспоминают, еще несколько лет назад здесь была неблагоустроенная территория, где по вечерам собирались маргинальные группы населения.

«Мы хотели, чтобы эта территория стала более ухоженной: появились новые лавочки, тротуары. Когда в 2018 году проходило голосование за благоустройство бульвара, мы агитировали весь район, - вспоминает местный житель Любовь Кондратьева. – Сейчас это любимое место для прогулок и детей, и взрослых».

В ходе благоустройства здесь уложили тротуарную плитку, сделали эко-дорожки, установили новые малые архитектурные формы и освещение, посадили новые деревья и кустарники. Кроме того, бульвар был расчищен от незаконных объектов потребительского рынка. В порядок также были проведены фасады зданий и жилых домов и улично-дорожная сеть.

После благоустройства территория перешла на баланс МП «Спецремстройзеленхоз». За чистотой бульвара Металлургов и площади Мочалова специалисты следят ежедневно: в частности, занимаются подбором мусора. В рамках средника сотрудники муниципального предприятия занимались ворошением снега, подметанием и уборкой газонов.

 

 

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