На бульваре Металлургов и площади Мочалова прошел средник

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Местные жители вспоминают, еще несколько лет назад здесь была неблагоустроенная территория, где по вечерам собирались маргинальные группы населения.

«Мы хотели, чтобы эта территория стала более ухоженной: появились новые лавочки, тротуары. Когда в 2018 году проходило голосование за благоустройство бульвара, мы агитировали весь район, - вспоминает местный житель Любовь Кондратьева. – Сейчас это любимое место для прогулок и детей, и взрослых».

В ходе благоустройства здесь уложили тротуарную плитку, сделали эко-дорожки, установили новые малые архитектурные формы и освещение, посадили новые деревья и кустарники. Кроме того, бульвар был расчищен от незаконных объектов потребительского рынка. В порядок также были проведены фасады зданий и жилых домов и улично-дорожная сеть.

После благоустройства территория перешла на баланс МП «Спецремстройзеленхоз». За чистотой бульвара Металлургов и площади Мочалова специалисты следят ежедневно: в частности, занимаются подбором мусора. В рамках средника сотрудники муниципального предприятия занимались ворошением снега, подметанием и уборкой газонов.