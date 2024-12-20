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На автодороге Самара-Новокуйбышевск включили светофоры  

20 декабря 2024 16:38
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На отсутствие освещения на обновленном участке дороги обратил внимание губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области проведены работы по обеспечению безопасности пешеходных переходов на автомобильной дороге Самара – Новокуйбышевск. Капитальный ремонт участка трассы протяженностью 6,8 км проведен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На отсутствие освещения на обновленном участке дороги обратил внимание губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе оперативного совещания правительства региона, где регулярно рассматриваются обращения жителей. Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов доложил о проведении в настоящее время работ по техническому присоединению к точкам электроснабжения, которые выполняет ПАО «Россети Волга». Электроснабжающая организация по условиям договора должна завершить эти работы в начале 2025 года.

Однако, как отметил министр, обеспечение безопасного пешеходного движения через трассу с интенсивностью движения 25 тысяч автомобилей в сутки является задачей первостепенной важности. «Дорога проходит через населенный пункт Воскресенка. Каждое утро большое количество жителей переходят дорогу, чтобы попасть на остановку общественного транспорта и доехать до Самары. Поэтому для обеспечения безопасности пешеходов министерством проведены работы по подключению светофоров по временной схеме», — отметил он.

На светофорных опорах в настоящее время установлены дополнительные светофоры Т.7., которые работают на солнечных батареях. Мигающий желтый сигнал привлекает внимание водителей к расположенному впереди пешеходному переходу и позволяет им вовремя сориентироваться и снизить скорость.

Напомним, что автомобильная дорога Самара – Новокуйбышевск имеет одну из самых высоких технических категорий в области —  IB и входит в опорную сеть Российской Федерации.

В рамках работ по капитальному ремонту дорога доведена до нормативных параметров технической категории: выполнено уширение дорожного полотна, устройство переходно-скоростных и разделительной полос.  Для удобства разворота и безопасности водителей обустроены широкие обочины, с учетом современных норм оборудованы остановки общественного транспорта и заменены автобусные павильоны. Также выполнены работу по устройству краевого и осевого барьерных ограждений, тротуаров и опор наружного освещения.

 

Фото:   минтранс СО

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