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На автодороге Кинель - Богатое – Борское завершили устройство дорожного полотна

4 июня 2024 16:11
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Дорога входит в опорную сеть Самарской области и соединяет населенные пункты Кинельского, Богатовского и Борского районов со столицей региона – Самарой.

В Самарской области завершено устройство верхнего слоя дорожной одежды на участке региональной трассы Кинель – Богатое – Борское. Дорогу ремонтируют на территории Кинельского и Богатовского районов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина. Общая протяженность ремонта составляет 35,8 км. Это самый длинный объект нацпроекта 2024 года в регионе.

Сейчас на участке трассы ведутся работы по устройству примыканий, укреплению обочин, начата разметка проезжей части. Также дорожники проводят благоустройство остановок общественного транспорта, которое включает в себя ремонт остановочных площадок, установку новых автопавильонов, светофоров Т-7 с освещением, строительство тротуаров.  Срок завершения ремонта участка дороги – 1 октября 2024 года, однако работы планируется завершить уже в июле.

Автомобильная дорога Кинель – Богатое – Борское входит в опорную сеть Самарской области и соединяет населенные пункты Кинельского, Богатовского и Борского районов со столицей региона – Самарой. Ежедневно по ней передвигается до 9 тысяч автомобилей в сутки. Напомним, что в 2023 году в нормативное состояние приведено 26 км трассы, на 6-ти из которых проведена реконструкция.

Ремонт дорог опорной сети – одна из основных задач национального проекта «Безопасные качественные дороги» на ближайшую пятилетку. В соответствии с майским Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина к 2030 году необходимо привести в нормативное состояние не менее 85% всей опорной сети автодорог страны.

В Самарской области расположено более 1,5 тысяч «опорных» дорог, из них 930 км – это трассы федерального значения и 647 км – региональные дороги. В 2024 году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 4 региональных «опорных» участка протяженностью 77 км и довести уровень норматива опорной сети региона до  69,3%.

Благодаря ежегодному ремонту объектов опорной сети Самарской области  уровень их нормативного состояния планируется довести до 85% уже к концу 2027 года.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

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