Молодежка Народного Фронта Самарской области в честь Дня космонавтики организовала субботник в Парке им. Гагарина

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В преддверии Дня космонавтики в Самаре прошел субботник в Парке культуры и отдыха имени Юрия Алексеевича Гагарина. Акция объединила активистов Молодёжки Народного фронта, Молодежного совета ГУФССП России по Самарской области и участников Ассоциации профсоюзных организаций студентов.

Волонтёры очистили значительную территорию парка в районе стадиона, собрав мусор и приведя в порядок прилегающую зеленую зону. Благодаря совместным усилиям, парк стал чище и комфортнее для отдыха горожан.

«Мы считаем важным не только отмечать знаменательные даты, но и вносить свой вклад в благоустройство родного города, – говорит координатор Молодёжки Народного фронта в Самарской области Ирина Каштанова. – Уборка парка Гагарина – это наш небольшой вклад в память о первом космонавте и создание комфортной среды для всех жителей Самары».