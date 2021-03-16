Маршрут в Безенчук можно будет сократить на 10 км по обновленному участку трассы

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На средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в Самарской области отремонтируют 11 км трассы, по которой пройдет еще один транзитный путь в районный центр Безенчук из Самары.

В 2021 в нормативное состояние приведут автомобильную дорогу общего пользования межмуниципального значения Самара – Волгоград – Звезда на участке км 0+000 – км 11+024. На эти цели выделено более 236 млн. рублей.

Проектом предусмотрено восстановление дорожной одежды, укрепление обочин, ремонт водопропускных труб, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерного ограждения, нанесение разметки термопластиком. После ремонтных работ ширина проезжей части двухполосной дороги составит 6 метров, обочин – 2 метра.

В первую очередь подрядная организация разберет существующее покрытие и восстановит кромки, устроив дополнительный слой из песка, щебеночное основание и нижний слой из битумной асфальтобетонной смеси.

Для восстановления изношенных слоев дорожной одежды уложат выравнивающий слой из битумной асфальтобетонной смеси и трещино-прерывающую прослойку из георешетки. Верхний слой покрытия будет выполнен из щебеночномастичной асфальтобетонной смеси толщиной 5 см.

Согласно условиям контракта, гарантия на земляное полотно составит 15 лет. Еще 10 лет — на основание дорожной одежды, по два года — на дорожные знаки и другие элементы обустройства.

Кроме того, в составе автомобильной дороги отремонтируют мост через ручей Колдыбенский на км 1+71. Длина моста после ремонта составит 41,22 м., габарит проезжей части 8,6 м.

Работами предусмотрено обновление конструкции пролетного строения: устройство монолитных консолей и объединение балок в температурно-неразрезную систему, за счет уменьшения количества деформационных швов и формирования монолитной железобетонной плиты проезжей части. Двухслойное асфальтобетонное покрытие уложат с применением современных функциональных асфальтобетонных смесей по новому ГОСТу. Также обустроят дренажные системы и водоотводы. Восстановят защитный слой бетонных поверхностей мостовых конструкций. Выполнят устройство новых сопряжений мостов с подходами, а для их устойчивости и защиты сделают монолитное укрепление конусов.

Автомобильная дорога Самара – Волгоград – Звезда проходит через Безенчукский муниципальный район Самарской области и ведет к сельским поселениям, расположенным вдоль левобережья Волги, численностью населения свыше 5000 человек. Ремонт автодороги сделает комфортным и безопасным путь к селам и излюбленным местам отдыха жителей Самарской области. Маршрут, который существует сейчас, через поселок Осинки, можно будет сократить на 10 км по обновленному участку трассы, через железнодорожный путепровод у поселка Звезда.

В Самарской области нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется под контролем Губернатора Дмитрия Азарова. Развитие региональной дорожной – важная составляющая стратегии лидерства нашего региона.

Фото: пресс-служба облправительства