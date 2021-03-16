Маршрут в Безенчук можно будет сократить на 10 км по обновленному участку трассы

Я нашел ошибку
Главные новости:
Иммунизацию от этой болезни прошли более 140 тысяч жителей области, из них более 84 тысяч человек получили оба компонента вакцины.
Сегодня вакцинацию ГамКовидВак прошли сотрудники Самарского театра кукол
Возбуждено уголовное дело.
В одной из школ Самары во время перемены произошёл серьезный конфликт между двумя 11-летними мальчиками
Главная тема встречи –подготовка ко Дню космонавтики.
Дмитрий Азаров встретился с легендарным металлургом Максимом Оводенко
Из них в Самаре - 48 случаев.
В регионе подтверждено 227 случаев новой коронавирусной инфекции
В первом ковидном госпитале в Самаре за год оказали помощь более 4,5 тысячам пациентов.
Пациент первого ковидного госпиталя Самары: "Я бесконечно благодарен медикам за колоссальную работу"
Социальные предприниматели смогут претендовать на микрозаймы по льготной ставке 1%.
В губернии разрабатывается новая программа по предоставлению льготных микрозаймов для социальных предпринимателей
Травму хоккеист получил 12 марта в выездном матче 1/8 плей-офф МХЛ против ярославского «Локомотива». В ходе встречи шайба попала в голову защитнику.
Защитник клуба МХЛ «Динамо» скончался в возрасте 19 лет в реанимации из-за попавшей в голову шайбы
В пьесе драматург предлагает на выбор два разных финала, творческая группа назвала их мужским и женским.
В театре «Колесо» состоится первая в новом году премьера – спектакль «Ночь святого Валентина»
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.96
-0.27
EUR 86.99
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На  "Металлурге" прошел юбилейный турнир на Кубок имени Виктора Карпова
ГИБДД СО выявлено около 2000 различных нарушений ПДД за минувшие выходные
На международной выставке MITT в Москве Самарская область будет представлена выставочным стендом
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Маршрут в Безенчук можно будет сократить на 10 км по обновленному участку трассы

16 марта 2021 17:00
100
Через железнодорожный путепровод у поселка Звезда.

На средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в Самарской области отремонтируют 11 км трассы, по которой пройдет еще один транзитный путь в районный центр Безенчук из Самары.

В 2021 в нормативное состояние приведут автомобильную дорогу общего пользования межмуниципального значения Самара – Волгоград – Звезда на участке км 0+000 – км 11+024. На эти цели выделено более 236 млн. рублей.

Проектом предусмотрено восстановление дорожной одежды, укрепление обочин, ремонт водопропускных труб, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерного ограждения, нанесение разметки термопластиком. После ремонтных работ ширина проезжей части двухполосной дороги составит 6 метров, обочин – 2 метра.

В первую очередь подрядная организация разберет существующее покрытие и восстановит кромки, устроив дополнительный слой из песка, щебеночное основание и нижний слой из битумной асфальтобетонной смеси.

Для восстановления изношенных слоев дорожной одежды уложат выравнивающий слой из битумной асфальтобетонной смеси и трещино-прерывающую прослойку из георешетки. Верхний слой покрытия будет выполнен из щебеночномастичной асфальтобетонной смеси толщиной 5 см.

Согласно условиям контракта, гарантия на земляное полотно составит 15 лет. Еще 10 лет — на основание дорожной одежды, по два года — на дорожные знаки и другие элементы обустройства.

Кроме того, в составе автомобильной дороги отремонтируют мост через ручей Колдыбенский на км 1+71. Длина моста после ремонта составит 41,22 м., габарит проезжей части 8,6 м.

Работами предусмотрено обновление конструкции пролетного строения: устройство монолитных консолей и объединение балок в температурно-неразрезную систему, за счет уменьшения количества деформационных швов и формирования монолитной железобетонной плиты проезжей части. Двухслойное асфальтобетонное покрытие уложат с применением современных функциональных асфальтобетонных смесей по новому ГОСТу. Также обустроят дренажные системы и водоотводы. Восстановят защитный слой бетонных поверхностей мостовых конструкций. Выполнят устройство новых сопряжений мостов с подходами, а для их устойчивости и защиты сделают монолитное укрепление конусов.

Автомобильная дорога Самара – Волгоград – Звезда проходит через Безенчукский муниципальный район Самарской области и ведет к сельским поселениям, расположенным вдоль левобережья Волги, численностью населения свыше 5000 человек. Ремонт автодороги сделает комфортным и безопасным путь к селам и излюбленным местам отдыха жителей Самарской области. Маршрут, который существует сейчас, через поселок Осинки, можно будет сократить на 10 км по обновленному участку трассы, через железнодорожный путепровод у поселка Звезда.

В Самарской области нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется под контролем Губернатора Дмитрия Азарова. Развитие региональной дорожной – важная составляющая стратегии лидерства нашего региона.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Стало известно, когда в Самаре стартует месячник по благоустройству
16 марта 2021  13:20
Стало известно, когда в Самаре стартует месячник по благоустройству
Социум
194
Самарцев просят не выходить на лед водоемов
16 марта 2021  13:13
Самарцев просят не выходить на лед водоемов
Социум
149
В Самаре еще интенсивней начали проверять масочный режим в транспорте
16 марта 2021  09:28
В Самаре еще интенсивней начали проверять масочный режим в транспорте
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
272
Регион добивается опережающего финансирования строительства двух корпусов детских больниц.
15 марта 2021  18:34
Дмитрий Азаров о строительстве двух корпусов детских больниц: "Мы должны сделать все для того, чтобы справиться опережающими темпами"
Политика региона
928
В Самарской области за сутки на 15 марта выявлены 235 заболевших коронавирусом
15 марта 2021  13:15
В Самарской области за сутки на 15 марта выявлены 235 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
415
Весь список