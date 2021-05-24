"Малые города": на право получить грант и реализовать свой проект уже претендуют семь конкурсантов от Самарской области

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Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году на право получить грант и реализовать свой проект уже претендуют семь конкурсантов от Самарской области. Премиальный фонд конкурса в 2021 году увеличился вдвое: с 5 до 10 млрд рублей.

Конкурсные заявки направляются в Министерство строительства Самарской области, их прием продолжится до 1 июня, а до 1 сентября огласят имена конкурсантов-победителей. С 2021 года специальная комиссия Всероссийского конкурса будет отбирать не 80, как было раньше, а 160 победителей.

Самарская область не раз становилась победителем конкурса, в частности, в прошлом году стала лауреатом в номинации «Малые города». Проект «Благоустройство парка «Молодежный» от городского округа Нефтегорск признан одним из лучших в стране. Уникальный проект включает функциональные элементы – концертные, спортплощадки, прогулочные зоны, при этом учитывает ландшафтную идентичность территории и ее историческую особенность. Проект в Нефтегорске будет реализован до ноября 2021 года.

В числе трендов, которые отмечают эксперты при оценке проектов – рост качества архитектурных решений, высокая ориентированность на сохранение природной среды и исторического и градостроительного облика, взаимосвязь с объектами культурного наследия. Кроме того, наметилась позитивная тенденция - возросла роль граждан при разработке проектов.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проходит в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Его участниками могут стать поселения, имеющие статус федеральных, региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тысяч человек.