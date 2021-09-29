Любимое место отдыха жителей Клявлино пополнилось детской игровой площадкой

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Территория музея под открытым небом в Клявлино – любимое место для отдыха сельчан и гостей районного центра. Здесь всегда многолюдно. Общественное пространство находится недалеко от железнодорожного вокзала и автостанции. В этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории музея установлена детская игровая площадка.

Для комфортного отдыха в зеленой зоне музея под открытым небом есть скамейки и фонтан. Теперь, когда взрослые будут наслаждаться в жаркие дни прохладой у фонтана, дети в это время будут заняты на игровой площадке. Для безопасности малышей детская площадка имеет песчаное покрытие и ограждение.

Всего в этом году в Клявлинском районе по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроены две общественные территории. Вторая – это сквер Молодежный в районном центре. По информации местной администрации, на полное преображение облика сквера отведено 4 года. В этом году прошел его первый этап.

В этом году строители демонтировали старую летнюю эстраду и танцевальную площадку. На этом месте сделано асфальтовое покрытие, смонтирована сцена в виде ракушки. Подрядчик ведет работы по монтажу сценического освещения. В планах на последующие годы – капремонт фонтана и обустройство нового освещения, установка современного игрового оборудования для детей, укладка плитки на пешеходных дорожках и замена старых скамеек на более комфортные.

Фото: пресс-служба правительства СО