Коммунальные службы Самары готовы к работе в изменившихся погодных условиях

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По информации Приволжского УГМС, в ближайшие несколько дней самарцев ожидает «нелетная» погода. Северо-западный ветер принесет в столицу региона сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. В связи с изменившимися погодными условиями по поручению Первого вице-мэра Владимира Василенко организовано дежурство так называемых КДМ – комбинированных дорожных машин. В режиме ожидания у коммунальных служб находятся 56 машин на отведенных дорожных участках.

«Сейчас техника находится, что называется, в полной боевой готовности. Она загружена противогололедными материалами и при риске возникновения гололедицы выйдет на улично-дорожную сеть. Поэтому неожиданностью погодные условия для нас не станут. Если погодный фактор сработает днем – будем рассыпать днем, если вечером – то с работами уйдем в ночь», - констатировал Владимир Василенко.