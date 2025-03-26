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Ко Дню Победы в самарском парке Победы завершится реконструкция мемориального комплекса

26 марта 2025 19:09
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При монтаже нового комплекса установят новое панно-барельеф, на котором изображены, в том числе, маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский.

Одна из тем, на которой подробно остановился глава Советского внутригородского района Вадим Бородин в рамках своего прямого эфира с жителями, подготовка к празднованию 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Основные районные мероприятия сконцентрированы на адресной поддержке ветеранов, благоустройстве воинских мемориалов, проведении патриотических акций и мероприятий.

Парк Победы – одна из основных площадок, где планируются торжественные мероприятия, посвященные празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне. 

Сейчас в парке ведутся работы по реконструкции мемориального комплекса. При монтаже нового комплекса установят новое панно-барельеф, на котором изображены, в том числе, маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский. Ожидается, что к праздничной дате все работы будут завершены.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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