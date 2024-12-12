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Иван Носков: "Сегодня в ночь выйдет группа контроля работы снегоуборочной техники"

12 декабря 2024 22:13
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Вечером 12 декабря Иван Носков провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада. 

Вечером 12 декабря Иван Носков провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада. 

«По прогнозам метеорологов сильный снегопад продолжится сегодня в ночные часы. На данный момент общественный транспорт движется с ограничениями, пешеходные переходы почищены. Есть недоработки на остановках, тротуарах, во дворах – прошу обратить внимание. Сегодня в ночь выйдет группа контроля работы снегоуборочной техники», - прокомментировал Иван Носков.

Руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Самары Александр Андриянов доложил, что муниципальные службы приступили к очередному этапу ликвидации последствий непогоды.

«С учетом погодных условий в ночную смену на улицах города будет сконцентрировано максимальное количество снегоуборочной техники - на ликвидацию снегопада направим 166 машин и 125 уборщиков. Также при необходимости будет организован вывоз снежных накоплений  на площадки для складирования», -  прокомментировал Александр Андриянов. 

Основные силы коммунальных и дорожных служб города  будут  направлены на очистку тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта.  Помимо этого, будет выполнено подметание дорог, тротуаров, прилотковой части дорог.  Параллельно будет производиться обработка улично-дорожной сети противогололедными материалами.

Утром, 13 декабря, к уборке территорий от снежных накоплений подключатся районные муниципальные бюджетные учреждения, УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН. Дворники и спецтехника займутся расчисткой придомовых территорий, выходов из подъездов, лестничных спусков, тротуарных дорожек и проездов во дворах. Помимо этого, силы будут направлены на обеспечение подходов и подъездов к объектам социальной сферы.

Настоятельно рекомендуем автовладельцам по возможности не парковать личный транспорт вдоль проезжих частей дорог в ночное время суток и во дворах на время уборки снега – это значительно осложняет работу снегоуборочной техники. 

Рекомендуем также не проходить вблизи зданий со скатной кровлей и не парковать там машины, так как возможен сход влажных снежных масс.

Уважаемые автовладельцы, выбирайте правильный скоростной режим и будьте предельно внимательны на дорогах, сообщает пресс-служба Администрации Самары.

 

Фото:   пресс-служба Администрации Самары

Теги: Самара

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