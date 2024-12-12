Иван Носков: "Сегодня в ночь выйдет группа контроля работы снегоуборочной техники"

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Вечером 12 декабря Иван Носков провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада.

«По прогнозам метеорологов сильный снегопад продолжится сегодня в ночные часы. На данный момент общественный транспорт движется с ограничениями, пешеходные переходы почищены. Есть недоработки на остановках, тротуарах, во дворах – прошу обратить внимание. Сегодня в ночь выйдет группа контроля работы снегоуборочной техники», - прокомментировал Иван Носков.

Руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Самары Александр Андриянов доложил, что муниципальные службы приступили к очередному этапу ликвидации последствий непогоды.

«С учетом погодных условий в ночную смену на улицах города будет сконцентрировано максимальное количество снегоуборочной техники - на ликвидацию снегопада направим 166 машин и 125 уборщиков. Также при необходимости будет организован вывоз снежных накоплений на площадки для складирования», - прокомментировал Александр Андриянов.

Основные силы коммунальных и дорожных служб города будут направлены на очистку тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта. Помимо этого, будет выполнено подметание дорог, тротуаров, прилотковой части дорог. Параллельно будет производиться обработка улично-дорожной сети противогололедными материалами.

Утром, 13 декабря, к уборке территорий от снежных накоплений подключатся районные муниципальные бюджетные учреждения, УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН. Дворники и спецтехника займутся расчисткой придомовых территорий, выходов из подъездов, лестничных спусков, тротуарных дорожек и проездов во дворах. Помимо этого, силы будут направлены на обеспечение подходов и подъездов к объектам социальной сферы.

Настоятельно рекомендуем автовладельцам по возможности не парковать личный транспорт вдоль проезжих частей дорог в ночное время суток и во дворах на время уборки снега – это значительно осложняет работу снегоуборочной техники.

Рекомендуем также не проходить вблизи зданий со скатной кровлей и не парковать там машины, так как возможен сход влажных снежных масс.

Уважаемые автовладельцы, выбирайте правильный скоростной режим и будьте предельно внимательны на дорогах, сообщает пресс-служба Администрации Самары.

Фото: пресс-служба Администрации Самары