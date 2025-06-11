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Иван Носков проверил ход дорожного ремонта пр. Металлургов и обсудил с жителями вопросы содержания многоквартирных домов

11 июня 2025 15:42
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В рамках объезда глава Самары дал поручение перенести остановку общественного транспорта напротив Дворца культуры «Металлург» на прежнее место.

В рамках рабочего объезда Кировского района глава города Самара Иван Носков проверил ход дорожного ремонта пр. Металлургов, обсудил с жителями вопросы озеленения придомовых территорий и содержания многоквартирных домов. 

Участок дороги по пр. Металлургов протяженностью 2,2 км от ул. Каховской до ул. Алма-Атинской ремонтируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На эти цели из бюджетов разного уровня выделено порядка 216 млн рублей. В настоящее время укладка покрытия проезжей части выполнена на 49%, устройство покрытия на тротуарах - на 35%.

«К дорожникам есть ряд замечаний – не учитывают требования доступной среды, на некоторых участках есть вопросы к качеству асфальта. На приемку в обязательном порядке будем приглашать маломобильные категории жителей, поэтому всем подрядчикам рекомендую сразу выполнять ремонт на совесть, чтобы потом не переделывать за свой счет. Работы в Самаре планируется много, и лучший способ обеспечить загрузку своего предприятия на ближайшие годы – это показать на практике свои возможности и ответственное отношение к делу», - отметил глава города Самара Иван Носков. 

В рамках объезда глава Самары дал поручение перенести остановку общественного транспорта напротив Дворца культуры «Металлург» на прежнее место. Это позволит открыть вид на памятник первому директору Куйбышевского металлургического завода, Герою социалистического труда, почетному гражданину Самары Павлу Мочалову и на Дворец культуры. 

Во дворе дома №87 по проспекту Металлургов Иван Носков провел встречу с жителями, где обсудил дальнейшую поддержку со стороны районной администрации по озеленению придомовой территории. Сквер «Память сердца» разбит по инициативе активных жителей, в нем высажены разные виды саженцев деревьев и кустарников, цветов. 

«Скверик во дворе содержится в порядке, жители ответственно присматривают за ним, участвуют в поливе, районная администрация помогает по мере необходимости. Что касается спора относительно расширения парковки или детской площадки – это должны решить сами жители между собой. Именно они решают по какой программе благоустройства будут в дальнейшем развивать свой двор. Районная администрация окажет им в этом содействие», - отметил Иван Носков.

По просьбе старшей по дому №37 по улице Енисейской управляющая компания совместно с ресурсоснабжающей компанией проведут работы по капремонту инженерных сетей в подвале дома. 

В рамках предыдущего выезда в Кировский район Иван Носков проверил содержание территорий, в том числе пешеходных маршрутов в границах поселка Восточный.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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