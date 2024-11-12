Иван Носков подвел итоги работы по ликвидации последствий снегопада в Самаре

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В начале ноября в Самаре выпало более половины (56%) месячной нормы осадков – 26 мм в виде снега и дождя. Вплоть до 11 ноября на ежедневную уборку выходили до 190 единиц техники и около 3400 дорожных рабочих и дворников. В ночную смену улицы города приводили в порядок, задействовав больше сотни спецмашин и около 70 человек для уборки вручную.

12 ноября под руководством и.о. главы Самары Ивана Носкова прошло еженедельное оперативное совещание, на котором подвели итоги первой недели содержания территорий по зимнему регламенту. И.о. главы Самары отметил, что дорожные службы в срок очистили дороги. Вместе с тем, есть вопросы по уборке тротуаров и дворовых территорий.

«Еще раз обращаюсь к руководителям всех управляющих компаний и ТСЖ города. Вы все отчитывались о готовности людей и техники. Куда все это делось за две недели, и что будет дальше, когда начнутся серьезные снегопады? Если не начнете работать на совесть, будем помогать жителям менять недобросовестные УК на более эффективные. У тех, кто реально хочет работать, сейчас есть все шансы проявить себя, советую не упускать такую возможность. Кто не справляется - уходите с рынка, ищите себя в другом бизнесе. Так будет лучше для города и для вас тоже», - написал на своей странице в соцсетях Иван Носков.

Как отметил и.о. главы Самары, в каждом районе выявили от 30 до 70 дворовых территорий, где уборка не проводилась.

«8 ноября провели проверку и выявили свыше 300 участков, которые не были обработаны противогололедными материалами, также не были очищены от снега 43 внутриквартальных проезда», - доложил заместитель главы Самары – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Александр Андриянов.

По итогу оперативного совещания Иван Носков поручил главам внутригородских районов и Департаменту городского хозяйства и экологии отработать взаимодействие с Государственной жилищной инспекцией Самарской области.

Фото: администрация Самары