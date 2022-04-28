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Городской месячник по благоустройству Самары завершается созданием цветников

28 апреля 2022 17:48
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Первые клумбы начали облагораживать 26 апреля.

Городской месячник по благоустройству завершается созданием цветников. К этому виду работ специалисты приступили в соответствии с погодными условиями и агротехническими сроками. Первые клумбы начали облагораживать 26 апреля. Отметим, что во время осадков работы временно приостанавливаются и возобновляются при первой же возможности. Также стараются не сажать цветы, если синоптики прогнозируют заморозки на почве.

Сегодня погода благоприятная, и часть рассады из теплиц МП «Спецремстройзеленхоз» продолжают «переселять» в открытый грунт. В частности, однолетними растениями украшают клумбы, находящиеся в периметре площади имени В.В. Куйбышева.

Повышенное внимание уделяется территориям, где будут проходить мероприятия, посвященные празднованию 1 Мая и Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На знаковых городских объектах устройство цветников ведется в первоочередном порядке. В их числе и Аллея Трудовой Славы. От Ташкентского переулка до улицы Советской уже завершены работы по цветочному оформлению.

Акцент сделан также на туристических маршрутах, которые в мае, когда региональная столица примет юбилейный Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», должны предстать во всей красе. Для этих целей предусмотрели не только цветы. Специально в рамках подготовки к масштабным событиям вырастили 100 туй, которые из Алексеевского питомника МП «Спецремстройзеленхоз» также постепенно «переезжают» в Самару. Помимо этого, в первой декаде мая планируют начать установку новых ландшафтных фигур с символикой «Студвесны».

В этом году общая площадь цветников в Самаре составит свыше 38 тысяч кв. м. Только однолетних растений планируется высадить в количестве более 1,4 миллиона корней, многолетников – порядка 20 тысяч. Кроме того, традиционно горожан на майские праздники радуют тюльпаны – 120 тысяч луковиц были высажены еще осенью 2021 году на площади, превышающей 2 тысячи кв. м. Их всходы начали появляться еще в середине апреля, и совсем скоро все тюльпаны привычных и оригинальных, изысканных оттенков «наберут» цвет.

Тагетес, бегония, герань, петуния, катарантус и все остальные растения, включая новые виды и сорта, адаптированы к городским условиям, климату средней полосы. В клумбах, подвесных кашпо и других конструкциях мобильного вертикального озеленения они будут расти комфортно, под присмотром специалистов.

Чтобы каждая клумба как можно дольше радовала взоры горожан и гостей Самары, заранее прорабатывается дизайн. Все согласовывается и документируется. Работая в той или иной локации, специалисты четко знают, каких цветов и сколько должно быть высажено, в какой последовательности они должны располагаться. Грядки размечают заблаговременно. Дизайнерского решения придерживаются строго, узор не меняют.

Для поддержания внешнего вида клумб и цветочных конструкций в теплицах продолжат выращивать так называемый страховой запас цветов, чтобы замену можно было организовать оперативно. Но главное, что позволит сохранить цветущую красоту – это регулярная забота: удаление отцветших бутонов и сорняков, рыхление почвы, внесение подкормки и, конечно, полив. Все требования, касающиеся уходовых мероприятий, соблюдаются. Цветники вблизи дорог почти никогда не бывают в тени в прямом и переносном смыслах, а потому требуют особенно тщательного ухода. 

 

Фото:   администрация Самары

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